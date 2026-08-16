Chỉ thị 07-CT/TW: Bước chuyển trước yêu cầu phát triển mới

Kế thừa những kết quả đạt được sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07-CT/TW ra đời đã tạo ra bước chuyển mới khi chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, để tư tưởng của Người tiếp tục lan tỏa bằng những việc làm thiết thực.

Thực hành theo gương Bác, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Tiến đã thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chỉ thị 07-CT/TW ban hành ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” không chỉ là sự thay thế về mặt văn bản, mà phản ánh yêu cầu phát triển mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Chính trị cũng đã chỉ rõ hạn chế đó là: “Ở một số nơi vẫn còn hiện tượng học và làm theo Bác một cách hình thức, thiếu chiều sâu”, thậm chí “có nơi còn có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Đứng trước giai đoạn phát triển mới, việc học Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể, bằng hiệu quả phục vụ Nhân dân. Bởi thế, Chỉ thị 07-CT/TW được ban hành đã mang đến một bước chuyển mới trong học và thực hành theo gương Bác.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Tiến Nguyễn Thị Hiền, cho rằng: “Chỉ thị 05-CT/TW đặt trọng tâm vào “làm theo” còn Chỉ thị 07-CT/TW nâng lên thành “thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu “làm theo” nhấn mạnh đến yêu cầu noi gương, học tập những phẩm chất, tác phong và chuẩn mực đạo đức của Bác, thì “thực hành” có nội hàm rộng và sâu hơn. Thực hành đòi hỏi người cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác vào thực hiện nhiệm vụ; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của Nhân dân. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách gọi, mà là sự chuyển hóa nhận thức thành hành động, chuyển hóa giá trị tinh thần thành kết quả cụ thể”.

Một điểm nhấn đặc biệt trong Chỉ thị 07-CT/TW là việc bổ sung thành tố “phương pháp”. Phân tích ý nghĩa của điểm mới này, bà Dương Thị Hằng, Phó trưởng Khoa lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh, cho biết: “Những năm qua, khi nói đến học tập và làm theo Bác, chúng ta thường nhấn mạnh đến ba yếu tố tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 07-CT/TW bổ sung thêm thành tố “phương pháp” để nhấn mạnh việc học tập và vận dụng phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn của Bác. Chỉ thị yêu cầu việc học tập phải thoát khỏi tính hình thức, lý thuyết suông để chuyển thành hành động tự giác, thiết thực, gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, khâu đột phá của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ thị cũng đặt việc “thực hành” làm trung tâm của việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Dưới góc nhìn của TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chỉ thị 07-CT/TW đánh dấu 5 bước chuyển lớn về nội hàm, hành động, thước đo, trách nhiệm cán bộ và phương thức tổ chức. TS. Bùi Sỹ Lợi cho rằng: “Nếu Chỉ thị 05-CT/TW đặt nền móng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, thì Chỉ thị 07-CT/TW tạo bước phát triển mới theo hướng thực hành, đo lường được, kiểm tra được và quy trách nhiệm được. Điểm đặc biệt quan trọng là Chỉ thị 07-CT/TW không chỉ đặt yêu cầu đối với phẩm chất đạo đức cá nhân, mà còn chuyển tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh thành năng lực lãnh đạo, đạo đức công vụ, bản lĩnh đổi mới và hiệu quả phục vụ Nhân dân”. Tinh thần đổi mới ấy được TS. Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh: “Học Bác phải thể hiện bằng hành động; thực hành theo Bác phải tạo ra sản phẩm; kết quả phải được Nhân dân ghi nhận và kiểm chứng”.

Với Chỉ thị 07-CT/TW, Đảng ta không chỉ bổ sung những yêu cầu, nội hàm, giải pháp mới trong học tập và thực hành di sản Hồ Chí Minh, mà sâu xa hơn còn khẳng định một chân lý: Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta khi được chuyển hóa thành năng lực lãnh đạo, thành đạo đức công vụ và thành kết quả cụ thể.

Với những điểm mới mang tính toàn diện và thực chất, Chỉ thị số 07-CT/TW được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Tố Phương