Cẩm Tú phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Xã Cẩm Tú hiện có 24 người có uy tín (NCUT). Những năm qua, đội ngũ NCUT trên địa bàn xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC).

Từ sự tuyên truyền, vận động của NCUT, nhiều tuyến đường xã Cẩm Tú được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, đồng thời là NCUT ở thôn Quý Thanh - nơi 100% dân số là người Mường, ông Bùi Minh Thông luôn gương mẫu, tích cực vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh. Cùng với cán bộ thôn, xã, ông tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; duy trì những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Mường và tổ chức các lớp dạy tiếng Mường cho hàng trăm thanh, thiếu niên.

Ông Thông cũng tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng. Trong XDNTM, ông vận động người dân hiến 380m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng các công trình chung. Không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng mía, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Những việc làm thiết thực của ông đã góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, cùng thôn Quý Thanh hoàn thành các tiêu chí NTM.

Đánh giá về vai trò của đội ngũ NCUT, đồng chí Phạm Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Tú, cho biết: “NCUT thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; góp phần xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước”.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, NCUT đã tích cực xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả các tổ “Tự quản về an ninh trật tự”. Đội ngũ NCUT còn phối hợp với các cấp, ngành vận động đồng bào dân tộc thiểu số giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ; chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng công an điều tra, khám phá các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Với vốn hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc, NCUT cũng đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan; tích cực tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và duy trì các lễ hội truyền thống trên địa bàn xã.

Từ những đóng góp thiết thực của đội ngũ NCUT, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội ở Cẩm Tú đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 10/10 KDC trên địa bàn xã đều có mô hình “KDC không rác thải, vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; 100% KDC văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,3%; thu nhập bình quân của người dân (năm 2025) đạt 56 triệu đồng/năm.

Nhân dân trong xã cũng tích cực hỗ trợ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tổng số tiền hơn 1,873 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà ở cho 59 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 4,44 tỷ đồng. Cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, với tổng số tiền ủng hộ 215 triệu đồng.

Không chỉ là những người am hiểu phong tục, tập quán, NCUT ở Cẩm Tú còn là những người gần dân, hiểu dân, nói dân nghe và làm dân tin. Từ mỗi lời vận động, mỗi việc làm gương mẫu, họ đang góp phần bồi đắp nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc và vun đắp sự đồng thuận, để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được trao truyền, lan tỏa trong mỗi bản, mỗi làng.

Bài và ảnh: Phan Nga