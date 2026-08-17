Xây dựng cán bộ liêm khiết thời đại mới

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là “then chốt của then chốt”; đồng thời xác định đây là khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới. Bởi vậy, việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm khiết, tận tụy, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân là việc làm quan trọng trong công tác cán bộ hiện nay.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, yêu cầu về chất lượng cán bộ càng cao. Bởi, mỗi vị trí được tinh gọn, đòi hỏi cán bộ phải đảm đương nhiều việc, trách nhiệm cao hơn và kết quả công việc phải được đánh giá cụ thể. Bên cạnh xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Đại hội XIV đặc biệt quan tâm cán bộ cấp cơ sở, những người trực tiếp giải quyết công việc hằng ngày của người dân, doanh nghiệp. Trong mục tiêu hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, hướng tới xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”, đại hội cũng cụ thể hóa những yêu cầu về phẩm chất cán bộ, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm nêu gương và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác cán bộ. Đảng ta thẳng thắn chỉ rõ một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn phức tạp; tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt hành động vì lợi ích chung có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ những hạn chế trên, việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Đảng, Nhà nước triển khai quyết liệt. Xử lý nghiêm những vi phạm để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần sàng lọc đội ngũ, kịp thời thay thế những người không còn đủ tư cách, tiêu chuẩn; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ liêm khiết, trong sạch, có năng lực và uy tín được ghi nhận, bố trí, sử dụng.

Hiện nay, yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững cùng quá trình chuyển đổi số, cải cách hành chính và vận hành mô hình quản trị mới đang tác động trực tiếp đến công tác cán bộ. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khắc phục tư duy cục bộ, khép kín; đánh giá đúng người, đúng việc, bằng sản phẩm cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đối với Thanh Hóa, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm lớn của cả nước, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chất lượng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả tổ chức thực hiện. Nghị quyết đề ra quan điểm chỉ đạo mang tính chiến lược, lâu dài, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có đức, có tài, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và uy tín làm thước đo để đánh giá, bố trí cán bộ; đồng thời xác định công tác đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ là khâu trọng tâm, đột phá...

Trên tinh thần đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc rà soát, quy hoạch, đánh giá, nhận xét cán bộ; xây dựng kế hoạch, đề án nhân sự cụ thể, bảo đảm quy trình, dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên, để xây dựng đội ngũ cán bộ liêm khiết trong thời đại mới, quy trình chặt chẽ mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là phải tạo môi trường làm việc mà người làm tốt được ghi nhận, người né tránh trách nhiệm phải có chế tài xử lý; mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi phải được phát hiện kịp thời...

Từ thực tiễn cho thấy, muốn xây dựng đội ngũ cán bộ liêm khiết, trước hết phải lựa chọn đúng người, giao đúng việc và kiểm soát chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ. Khi cán bộ có đức, có tài, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không vụ lợi sẽ tạo nên bộ máy tinh gọn, mạnh, chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đó cũng là nền tảng để Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Gia Bảo