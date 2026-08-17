Đảng bộ xã Vĩnh Lộc làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Lộc trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới tại Trường THPT Vĩnh Lộc.

Nhiều năm qua, Trường THPT Vĩnh Lộc luôn chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp học sinh ưu tú vào Đảng. Thầy giáo Nguyễn Văn Tinh, bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Đảng bộ trường hiện có 77 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, học sinh; tạo môi trường để các em rèn luyện, phấn đấu thông qua học tập, phong trào thi đua và hoạt động đoàn. Giáo viên chủ nhiệm được phân công phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố ưu tú thông qua quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Đảng ủy nhà trường phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú; quá trình theo dõi, bồi dưỡng có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Để nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU về phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội; phân công cấp ủy, đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Chỉ tiêu phát triển đảng viên được đưa vào nghị quyết hằng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời nhắc nhở những đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chỉ tiêu, các tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách quần chúng ưu tú, giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ trong quá trình phấn đấu. Các đảng ủy viên phụ trách địa bàn thường xuyên bám cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Kết quả phát triển đảng viên được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm.

Cùng với công tác tạo nguồn, Trung tâm Chính trị Vĩnh Lộc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Từ tháng 7/2025 đến nay, trung tâm đã mở 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 351 học viên và 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 113 học viên. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đảng viên ở xã Vĩnh Lộc đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã kết nạp 75 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 78,9% kế hoạch năm.

Đồng chí Lưu Thị Thương, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, chú trọng phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong các phong trào, có uy tín trong Nhân dân; quan tâm tạo nguồn từ học sinh có thành tích xuất sắc tại trường THPT trên địa bàn. Đảng bộ xã phấn đấu hằng năm kết nạp từ 95 đảng viên trở lên”.

Bài và ảnh: Thanh Huê