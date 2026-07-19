Các nước châu Phi tăng cường phối hợp ngăn chặn dịch Ebola lây lan

Các quốc gia châu Phi đang đẩy mạnh phối hợp xuyên biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng nhanh, còn Uganda duy trì các biện pháp giám sát nghiêm ngặt sau khi khống chế thành công đợt bùng phát trong nước.

Một nhân viên y tế tại khu cách ly ở Bệnh viện Mulago, thủ đô Kampala, nơi bệnh nhân Ebola cuối cùng của Uganda được điều trị trước khi xuất viện vào ngày thứ Năm. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng SADC diễn ra trong hai ngày tại Malawi cho biết, các nhà lãnh đạo khu vực đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Theo thống kê, đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo hiện đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm, với 798 trường hợp tử vong đã được xác nhận.

Bộ trưởng Lamola cho biết, các nước thành viên đã thảo luận về tình hình dịch bệnh hiện tại cũng như cách thức tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chung của khu vực thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ông nhấn mạnh Nam Phi đã viện trợ khoảng 5 triệu USD cho CDC châu Phi để đóng góp vào cuộc chiến chống dịch này, đồng thời huy động các chuyên gia y tế quốc gia và trung tâm dịch bệnh thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola. Ảnh: The Guardian

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt bùng phát hiện nay do chủng virus Bundibugyo gây ra, được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda từ tháng 5/2026. Đây là chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt, khiến công tác kiểm soát dịch gặp nhiều thách thức. WHO cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) đã triển khai khuôn khổ ứng phó khu vực, tăng cường giám sát dịch tễ, truy vết ca bệnh, kiểm soát cửa khẩu và hỗ trợ các nước có chung đường biên giới với vùng dịch nâng cao năng lực ứng phó.

Trong khi đó, Uganda đã xuất viện bệnh nhân Ebola cuối cùng và bước vào giai đoạn theo dõi 42 ngày theo quy định của WHO để có thể được công bố hết dịch nếu không phát sinh ca mắc mới. Nước này vẫn duy trì cảnh giác cao độ, đồng thời cử các nhóm y tế, phòng xét nghiệm lưu động và chuyên gia hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm hạn chế nguy cơ lây lan qua biên giới.

WHO nhấn mạnh phối hợp khu vực, chia sẻ dữ liệu dịch tễ và hỗ trợ lẫn nhau là yếu tố then chốt để ngăn chặn Ebola lây lan sang các quốc gia khác ở châu Phi.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, The Guardian.