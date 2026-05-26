Dịch Ebola lây lan nhanh tại châu Phi, 11 nước nguy cơ cao

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda đang lây lan nhanh chóng, với hơn 200 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh.

Dịch Ebola lây lan nhanh tại châu Phi với 11 nước nguy cơ cao. Ảnh: BBC.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng ngày 25/5, Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya cho biết kể từ khi CHDC Congo công bố đợt bùng phát Ebola thứ 17 hôm 15/5, đã ghi nhận tổng cộng 906 ca nghi nhiễm và 204 ca tử vong nghi do Ebola. Theo ông Kaseya, hiện đã có 106 ca được xác nhận bằng xét nghiệm tại hai quốc gia chịu ảnh hưởng, trong đó Uganda ghi nhận 5 ca, tất cả đều liên quan đến các trường hợp nhập cảnh từ CHDC Congo.

Ông Kaseya nhấn mạnh: “Các con số đang thay đổi từng ngày. Tình hình hiện quá nghiêm trọng. Chúng ta không thể để thêm nhiều người châu Phi thiệt mạng trong khi dịch bệnh vẫn đang ở giai đoạn đỉnh điểm”.

Người đứng đầu CDC châu Phi cũng cảnh báo nguy cơ dịch lan rộng sang nhiều quốc gia khác trong khu vực. Ngoài CHDC Congo và Uganda, hiện có thêm 11 nước châu Phi được đánh giá ở mức nguy cơ cao, gồm Nam Sudan, Rwanda, Kenya, Zambia, Cộng hòa Trung Phi, Tanzania, Ethiopia, Angola, Cộng hòa Congo, Burundi và Somalia.

Theo CDC châu Phi, công tác ứng phó đang đối mặt nhiều thách thức lớn, bao gồm khoảng trống phát hiện dịch kéo dài tới 4 tuần trước khi được xác nhận chính thức, tình trạng thiếu thuốc và biện pháp y tế cần thiết, hệ thống y tế yếu kém, di chuyển dân cư phức tạp, bất ổn an ninh cũng như tình trạng tin giả và tâm lý thiếu tin tưởng trong cộng đồng.

WHO nâng mức đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại CHDC Congo từ “cao” lên “rất cao”. Ảnh: France24.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đã nâng mức đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại CHDC Congo từ mức “cao” lên mức “rất cao” ở cấp quốc gia do tốc độ lây lan nhanh của Ebola.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, có thể gây sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân và xuất huyết nghiêm trọng trong các trường hợp nặng. WHO cho biết tỷ lệ tử vong của bệnh phụ thuộc vào từng chủng virus Ebola cụ thể.

Ngọc Liên