WHO: Dịch Ebola lây lan với tốc độ chưa từng thấy tại Congo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về việc virus Ebola đang lây lan tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo với tốc độ nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây trong lịch sử nước này.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo dịch Ebola lây lan với tốc độ chưa từng thấy tại Congo. Ảnh: DWS.

Phát biểu với báo giới ngày 16/7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết kể từ khi đợt dịch thứ 17 được công bố cách đây hai tháng (vào ngày 15/5), cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 796 trường hợp tử vong.

Diễn biến này chính thức đưa đợt bùng phát hiện tại trở thành đợt dịch Ebola lớn thứ ba từng được ghi nhận trong lịch sử y tế toàn cầu. Để so sánh, ông Tedros lưu ý rằng đợt đại dịch Ebola nghiêm trọng tại CHDC Congo giai đoạn 2018-2020 phải mất tới hơn 10 tháng mới đạt đến mốc 2.000 ca nhiễm.

Theo báo cáo y tế, dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ tỉnh Ituri ở phía Đông bắc và hiện đã lan rộng ra 5 tỉnh của Congo, đồng thời xuất hiện các ca bệnh tại quốc gia láng giềng Uganda. Trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực dập dịch hiện nay là do chủng virus gây ra đợt bùng phát này thuộc biến thể Bundibugyo hiếm gặp - chủng virus hiện chưa có vắc-xin phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Bên cạnh các thách thức về y học, công tác kiểm soát dịch bệnh đang bị cản trở nghiêm trọng bởi tình hình an ninh bất ổn và xung đột vũ trang tại thực địa.

Người đứng đầu WHO bày tỏ lo ngại sâu sắc khi hơn 80% số ca nhiễm mới được phát hiện nằm ngoài danh sách giám sát tiếp xúc của các nhân viên y tế, cho thấy các chuỗi lây truyền trong cộng đồng vẫn đang bị bỏ sót.

Chỉ hai tháng, kể từ ngày 15/5 tới nay, đã có 2.000 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 796 trường hợp tử vong tại Congo. Ảnh: Global News.

Ngoài ra, khoảng hai phần ba số ca tử vong xảy ra tại cộng đồng do người bệnh không tiếp cận được với các cơ sở y tế. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi các nhóm vũ trang gia tăng tấn công vào các cơ sở y tế chuyên biệt, trong đó có một trung tâm điều trị Ebola tại thành phố Bunia thuộc tỉnh Ituri vừa bị tấn công vào ngày 15/7.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, WHO đang tích cực phối hợp với chính phủ CHDC Congo và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực y tế, đẩy mạnh công tác khoanh vùng dập dịch và bảo đảm an toàn cho các lực lượng phản ứng nhanh tại khu vực xảy ra xung đột.

Thanh Giang

Nguồn: France24.