Các Ngoại trưởng G7 thống nhất lập trường về Ukraina và nhiều vấn đề quan trọng khác

Sau 2 ngày họp tại thị trấn Niagara-on-the-Lake, Canada, ngày 12/11, các Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận về an ninh và thịnh vượng trong lĩnh vực hàng hải, khoáng sản chiến lược, khả năng chống chịu của kinh tế và an ninh năng lượng.

Các Ngoại trưởng G7 chụp ảnh lưu niệm trong cuộc họp ở thị trấn Niagara-on-the-Lake, Canada. Ảnh: AP.

Tuyên bố của các ngoại trưởng G7 khẳng định việc kiên quyết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhấn mạnh “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là hết sức cấp thiết”. Các ngoại trưởng thống nhất rằng đường giới tuyến hiện nay nên được xem xét như cơ sở khởi điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Các Ngoại trưởng G7 cũng sẽ nghiên cứu nhiều phương án tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine, trong đó có việc “tận dụng tài sản nhà nước Nga bị đóng băng”. Các nhà lãnh đạo cũng cảnh báo sẽ tăng chi phí kinh tế đối với Nga, áp dụng biện pháp với các bên hỗ trợ tài chính cho Nga trong cuộc xung đột.

Về tình hình Gaza, G7 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kế hoạch Toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột. G7 cũng hoan nghênh việc tăng cường dòng chảy viện trợ, nhưng bày tỏ quan ngại về những hạn chế vẫn đang tồn tại, do đó, kêu gọi tất cả các bên cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo quy mô lớn mà không bị cản trở, thông qua Liên Hợp Quốc và các cơ quan của tổ chức này, cũng như các tổ chức quốc tế và phi chính phủ khác.

Về vấn đề di cư, G7 nhận thấy tác động nghiêm trọng của xung đột và bất ổn đối với các quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng, cũng như đối với an ninh khu vực và quốc tế rộng lớn hơn, làm suy yếu tăng trưởng và phát triển, giảm cơ hội và thúc đẩy di cư bất hợp pháp. G7 cam kết sẽ đưa các vấn đề này ra thảo luận tại Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao G7 trong tương lai.

Quốc kỳ của các nước G7. Ảnh: Axar.

Cũng trong tuyên bố chung, G7 bày tỏ quan ngại về việc sử dụng các chính sách và thực tiễn phi thị trường để làm gián đoạn chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, cũng như các hình thức làm méo mó thị trường khác, bao gồm tình trạng sản xuất dư thừa. Về vấn đề này, G7 hoan nghênh kết quả của các cuộc thảo luận gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc và phản đối bất kỳ trở ngại chính sách nào trong tương lai đối với thương mại, bao gồm cả trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Các thành viên G7 cũng nhất trí theo đuổi các sáng kiến cụ thể, cùng với các đối tác, nhằm giảm thiểu các điểm yếu bằng cách giảm sự phụ thuộc, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu kinh tế và an ninh tập thể.

Thúy Hà

Nguồn: Bộ Ngoại giao Canada