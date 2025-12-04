Các nghị sĩ Mỹ ngăn chặn tuyên bố tấn công Venezuela “sớm” của Tổng thống Trump

Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đệ trình một nghị quyết nhằm ngăn chặn việc Mỹ tiến hành hành động quân sự chống lại Venezuela nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội, động thái diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết một chiến dịch trên bộ sẽ sớm bắt đầu.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc nhiều phương án, bao gồm một cuộc tấn công vào lãnh thổ Venezuela, động thái mà chính quyền của ông gọi là nỗ lực nhằm ngăn chặn nguồn cung ma túy bất hợp pháp gây chết người tại Mỹ. Trong những ngày qua, ông Trump nhiều lần nói rằng một cuộc tấn công trên bộ sẽ bắt đầu “rất sớm”.

Đáp lại những phát biểu này, các Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine của Virginia, Chuck Schumer của New York, Adam Schiff của California và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul của Kentucky cho biết sẽ đệ trình một nghị quyết mới nhằm buộc Quốc hội phải bỏ phiếu về vấn đề này nếu chính quyền Tổng thống Trump phát động một cuộc tấn công vào Venezuela.

Trong một tuyên bố hôm 3/12, Thượng nghị sĩ Adam Schiff nói: “Chúng ta đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Venezuela mà không có cơ sở pháp lý hay sự cho phép của Quốc hội, và Thượng viện phải sẵn sàng ngăn chặn một cuộc chiến bất hợp pháp có thể khiến hàng nghìn binh sĩ Mỹ gặp rủi ro một cách không cần thiết”,

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết các lực lượng vũ trang Venezuela đã được triển khai trên khắp cả nước nhằm đối phó với những mối đe dọa từ chính quyền Mỹ. Ông Maduro nhắc lại rằng, trước các mối đe dọa từ Mỹ, Venezuela đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự mang tên “Độc lập 200” suốt năm tháng qua, với sự tham gia của lực lượng dân quân và các đơn vị cảnh sát.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước dinh tổng thống ở Caracas, Venezuela, ngày 1 tháng 12 năm 2025. Ảnh: CCTV news.

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng đồng thời lên án các hành động của Washington đối với Caracas. Ông nhấn mạnh: “Khủng bố tâm lý không thể khiến chúng ta chệch đi dù chỉ một centimet khỏi con đường đúng đắn mà chúng ta phải đi trong mọi hoàn cảnh, cũng như khỏi mục tiêu xây dựng một Tổ quốc vững mạnh mà nhân dân chúng ta xứng đáng có được”.

