“Cà phê Doanh nhân”: Gợi mở tư duy quản trị an toàn trong bối cảnh mới

Minh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Chương trình kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp khu vực đồng bằng ven biển, sáng 07/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) phối hợp với UBND xã Hoằng Hóa và Hội Doanh nghiệp xã tổ chức Cà phê Doanh nhân với chủ đề: “Doanh nghiệp an toàn khi lãnh đạo hiểu và kiểm soát kế toán - thuế”.

Trong khuôn khổ Chương trình kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp khu vực đồng bằng ven biển, sáng 07/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) phối hợp với UBND xã Hoằng Hóa và Hội Doanh nghiệp xã tổ chức Cà phê Doanh nhân với chủ đề: “Doanh nghiệp an toàn khi lãnh đạo hiểu và kiểm soát kế toán - thuế”.

Cà phê Doanh nhân với chủ đề: “Doanh nghiệp an toàn khi lãnh đạo hiểu và kiểm soát kế toán - thuế” được tổ chức trong không gian mở.

Chương trình là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động kết nối giao thương, tạo không gian trao đổi cởi mở, gắn kết cộng đồng doanh nhân với các chuyên gia, từ đó nâng cao năng lực quản trị về kế toán - thuế. Đây là vấn đề ngày càng cấp thiết trong môi trường kinh doanh biến động mạnh và những yêu cầu về môi trường kinh doanh minh bạch - an toàn - bền vững.

Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu trao đổi tại chương trình.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình nhấn mạnh: "Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, cùng với đó là hệ thống pháp luật về kế toán - thuế liên tục cập nhật, việc lãnh đạo doanh nghiệp hiểu và kiểm soát tốt công tác kế toán - thuế không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là “lá chắn” giúp doanh nghiệp phát triển an toàn, bền vững. Chương trình cũng tạo không gian gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc thực tế trong công tác kế toán - thuế đối với các doanh nghiệp địa phương.

Bà Đỗ Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội tư vấn Thuế tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những vấn đề cốt lõi trong công tác kế toán - thuế.

Tại chương trình, bà Đỗ Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội tư vấn Thuế tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Đại lý Thuế Vision đã chia sẻ những vấn đề cốt lõi trong công tác kế toán - thuế và vai trò của người lãnh đạo trong việc kiểm soát; rủi ro thường gặp, các giải pháp quản trị an toàn trong lĩnh vực kế toán - thuế; các chính sách thuế mới...

Các doanh nghiệp tham gia chương trình đã đặt câu hỏi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoàn thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, những vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện kế toán - thuế, nêu các tình huống thực tế tại doanh nghiệp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý kế toán - thuế và được các chuyên gia đã giải đáp.

