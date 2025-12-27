Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát giữ rừng mùa khô hanh

Đến tháng 12/2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Mường Lát được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 3.476ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc địa bàn các xã: Mường Lát, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn. Trong đó, hơn 1.500ha rừng có nguy cơ cháy rất cao trong mùa khô hanh.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Để chủ động giữ rừng, ban đã chủ động xây dựng phương án giữ vững ổn định an ninh rừng và quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản; phương án tác chiến chữa cháy rừng; kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); xây dựng bản đồ quy hoạch đất gắn với quy hoạch 3 loại rừng. Các loại đất, loại rừng được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, phù hợp quy hoạch của địa phương. Diện tích đất quy hoạch cho rừng sản xuất được điều chỉnh đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế huy động mọi nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Phối hợp với các xã tuần tra bảo vệ tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh rừng, xác định ranh giới chủ quản lý, tổ chức đánh dấu mốc tạm thời tại các vị trí xung yếu để phân định rõ ràng. Giao khoán rừng cho các cộng đồng (các bản) và các hộ dân trên địa bàn để cộng đồng và các hộ tham gia BV&PTR. Bố trí vị trí trực gác thuận lợi cho các thành viên được phân công trực quan sát lửa rừng trên địa bàn được giao và khu vực lân cận nhằm phát hiện sớm lửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng. Các thành viên mang theo máy thổi gió để kịp thời chữa cháy rừng khi đám cháy vừa mới phát sinh trên địa bàn đang trực.

Ngoài các chốt trực cố định, lãnh đạo Ban QLRPH Mường Lát đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mường Lát thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát lửa rừng lưu động; kiểm tra, đôn đốc, động viên các thành viên tham gia trực canh lửa rừng tăng cường trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Yêu cầu các địa phương, chủ rừng khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ, PCCCR nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện nhiệm vụ PCCCR, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR của Nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mai Văn Đảm, Giám đốc Ban QLRPH Mường Lát, cho biết: Ban đã xác định rõ khu vực trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng và mất an ninh rừng để triển khai các giải pháp cụ thể BVR với phương châm phát hiện xử lý kịp thời, rà soát chuẩn bị lực lượng phương tiện, hậu cần phục vụ cho công tác PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đối tư­ợng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Ban đã phối hợp với chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan trên địa bàn tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BVR và PCCCR đến người dân, nâng cao ý thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn chủ động BV&PTR, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tích cực trồng rừng trên đất nương rẫy trồng lúa nương, ngô, sắn của gia đình, góp phần tạo thêm việc làm tại chỗ, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt, bước đầu đã đem lại hiệu quả về kinh tế cho các hộ dân. Cấp ủy, chính quyền và ngư­ời dân trên địa bàn đã nhận thức đ­ược rừng góp phần quan trọng bảo vệ sự sống, đem lại lợi ích kinh tế và môi trường cho đồng bào các dân tộc, chính vì vậy công tác BV&PTR đã đ­ược xã hội hóa.

Cùng với bảo vệ rừng, trong 2 năm (2024 và 2025) Ban QLRPH Mường Lát đã tổ chức triển khai trồng mới được 244,1ha rừng. Loài cây trồng chủ yếu là trẩu, tếch. Đơn vị đã chủ động sản xuất gieo ươm các loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng của đơn vị và cung ứng giống cho Nhân dân trên địa bàn tham gia trồng rừng.

Hiện nay, diện tích rừng do Ban QLRPH Mường Lát quản lý được bảo vệ an toàn, không xảy ra các vụ chặt phá rừng, cháy rừng. An ninh rừng trong vùng được giữ vững, độ che phủ của rừng đến tháng 12/2025 đạt 80%. Rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang phục hồi, phát triển. Tài nguyên rừng đầu nguồn sông Mã được quản lý, bảo vệ bền vững không những phát huy tốt tính năng phòng hộ, bảo vệ tính đa dạng sinh học, tạo cảnh quan môi trường mà còn tạo nguồn sinh thủy cho đầu nguồn sông Mã.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân