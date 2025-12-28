Kỳ vọng nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục tạo đột phá

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND, ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ giai đoạn 2022-2030, tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm (xã Nguyệt Ấn) thu hoạch thanh long. Ảnh: Lê Công Bình (CTV)

Thực tiễn cho thấy, nông nghiệp công nghệ cao tại Thanh Hóa không còn dừng lại ở định hướng hay mô hình thí điểm mà đang từng bước lan tỏa rộng khắp ở nhiều lĩnh vực, từ trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản. Việc ứng dụng nhà màng, nhà lưới, hệ thống điều khiển tự động, công nghệ sinh học và quy trình sản xuất khép kín giúp người sản xuất chủ động hơn trước tác động của thời tiết, giảm rủi ro dịch bệnh, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực trồng trọt, mô hình trồng hoa lan Hồ Điệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường 36, tại phường Đông Tiến là một trong những mô hình tiêu biểu. Doanh nghiệp đã đầu tư khu nhà màng với diện tích khoảng 2.000m2, được trang bị đồng bộ hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và tưới nhỏ giọt tự động, phù hợp với yêu cầu sinh trưởng khắt khe của cây lan Hồ Điệp. Nhờ kiểm soát tốt các yếu tố môi trường, cây sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ hoa đạt tiêu chuẩn thương phẩm cao, chất lượng hoa ổn định.

Theo ông Nguyễn Xuân Thiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường 36, đầu tư công nghệ cao là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất. “Lan Hồ Điệp là cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng rất nhạy cảm với điều kiện môi trường. Việc ứng dụng nhà màng và hệ thống điều khiển tự động giúp chúng tôi chủ động sản xuất quanh năm, giảm thiểu rủi ro do thời tiết, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm”, ông Thiên cho biết. Với quy mô hiện có, mô hình trồng lan Hồ Điệp của doanh nghiệp cho doanh thu ước đạt từ 2,5 đến 3 tỷ đồng/ha/năm, sản phẩm tiêu thụ ổn định, nhất là vào các dịp lễ, tết, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng với trồng trọt, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đang trở thành hướng đi hiệu quả tại các địa phương ven biển của tỉnh. Tiêu biểu là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng nước lợ ứng dụng công nghệ cao trong bể xi măng, nhà màng, nhà lưới của hộ ông Lê Văn Hải, xã Hoằng Thanh. Nhận thấy những rủi ro lớn từ hình thức nuôi truyền thống phụ thuộc nhiều vào thời tiết và môi trường tự nhiên, ông Hải đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống bể nuôi xi-măng khép kín, kết hợp nhà màng, áp dụng quy trình nuôi thâm canh, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nhiệt độ, độ mặn, oxy hòa tan và dịch bệnh.

Theo ông Hải, mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho phép chủ động hoàn toàn quá trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, rút ngắn thời gian nuôi và nâng cao năng suất. Bình quân mỗi vụ nuôi đạt năng suất từ 30 đến 35 tấn/ha, một năm có thể nuôi từ 2 đến 3 vụ. Doanh thu đạt khoảng 3,5 đến 4 tỷ đồng/ha/năm, lợi nhuận đạt từ 800 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với hình thức nuôi quảng canh trước đây. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn góp phần bảo vệ môi trường nhờ kiểm soát tốt nguồn nước thải và chất thải trong quá trình nuôi.

Từ các mô hình cụ thể cho thấy, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra hướng phát triển mới cho sản xuất nông nghiệp tại Thanh Hóa, giúp nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích và tạo tiền đề hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững. Tuy nhiên, để các mô hình này được nhân rộng, cần tiếp tục có sự đồng hành của Nhà nước trong hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất tập trung và thu hút doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt.

Không gian nhà màng trồng hoa lan Hồ Điệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường 36.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, Thanh Hóa tiếp tục xác định nông nghiệp công nghệ cao là một trong những trụ cột quan trọng của tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ít nhất 20% trong tổng giá trị ngành nông nghiệp - một mục tiêu hoàn toàn khả thi với đà phát triển hiện tại. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật; quy hoạch vùng sản xuất tập trung và thu hút doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư, đóng vai trò dẫn dắt chuỗi giá trị.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành cùng tinh thần chủ động, đổi mới của người dân và doanh nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo đột phá, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Chi Phạm