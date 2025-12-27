Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển

Sáng 27/12, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (23/10/2000 - 23/10/2025). Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, hội nghề nghiệp cùng đông đảo hội viên là kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, tập hợp đội ngũ trí thức làm công tác quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Từ những ngày đầu thành lập với quy mô còn khiêm tốn, đến nay Hội không ngừng lớn mạnh cả về số lượng hội viên và chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào tiến trình đô thị hóa của Thanh Hóa.

Trong suốt chặng đường qua, Hội đã tham gia tư vấn, phản biện xã hội đối với nhiều đồ án quy hoạch quan trọng của tỉnh và các địa phương. Thông qua các ý kiến đóng góp khoa học, có chiều sâu, Hội đã góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, bảo đảm tính đồng bộ giữa phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian kiến trúc, cảnh quan, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng quy hoạch hiện đại, đô thị xanh, đô thị thông minh. Các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên mà còn tạo diễn đàn kết nối giữa giới chuyên môn với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị.

Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa nhấn mạnh: "Trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, vai trò của công tác quy hoạch ngày càng trở nên quan trọng. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy trí tuệ của đội ngũ hội viên, tích cực tham gia tư vấn, phản biện, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển đô thị bền vững."

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa và 2 cá nhân thuộc Hội, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa.

Chi Phạm