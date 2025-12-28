Xuân Bình khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế

Là xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60%, sau sáp nhập xã Xuân Bình đã tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân.

Vườn cam của gia đình ông Lê Khắc Khoa, thôn 8, xã Xuân Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Được sự chỉ dẫn của cán bộ xã Xuân Bình, chúng tôi đến thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Lê Khắc Khoa, thôn 8. Trò chuyện với ông Khoa chúng tôi được biết, những năm trước do chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên kinh tế của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Được sự tư vấn, hướng dẫn của cán bộ xã Xuân Bình, ông Khoa đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo đất, trồng các loại cây ăn quả, như: cam, bưởi, ổi... Để cây trồng sinh trưởng tốt, ông Khoa đã linh hoạt áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, với mô hình trồng cây ăn quả, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho nhà ông Khoa khoảng 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động.

Ông Đỗ Minh Bảy, trưởng thôn 8, cho biết: Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn thôn đã phát huy tiềm năng, lợi thế đầu tư vốn phát triển cây ăn quả, cây bí, cây keo... Hiện nay, thôn 8 có gần 60ha cây ăn quả, 70ha cây bí xanh, 140ha cây keo... bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, giúp cuộc sống của nhiều hộ dân trong thôn được cải thiện. Thời gian tới, thôn 8 tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, khuyến khích các hộ dân tích tụ đất để hình thành các vùng cây ăn quả tập trung.

Xác định việc phát huy tiềm năng, lợi thế là điều kiện quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, xã Xuân Bình đã chỉ đạo các thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung; phối hợp với các đơn vị chức năng chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân. Đồng thời xã còn chú trọng chuyển đổi diện tích đất dốc, bạc màu sang trồng cây lâm nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến trong và ngoài xã.

Từ năm 2020 đến tháng 11/2025, xã Xuân Bình đã tích tụ được 743ha đất nông nghiệp để sản xuất theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Nhiều giống cây trồng cho năng suất, chất lượng tốt được người dân xã Xuân Bình đưa vào trồng, mang lại hiệu quả kinh tế, như: Cam đường canh, cam lòng vàng, quýt, ổi thanh long ruột đỏ, bí xanh, nuôi ong lấy mật. Hiện nay, xã Xuân Bình có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Tiêu biểu như: ổi lê Như Xuân, bưởi da xanh Xuân Hòa, cam lòng vàng Xuân Hòa, cam đường canh Xuân Hòa... Bên cạnh đó, xã Xuân Bình đã chuyển đổi diện tích đất dốc, bạc màu sang trồng cây lâm nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Khuyến khích các hộ dân có điều kiện xây dựng các trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã Xuân Bình tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Hiện nay, xã đang tích cực hỗ trợ chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Xuân Hòa, Cụm Công nghiệp Bãi Trành để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Bình, cho biết: Nhờ phát huy các tiềm năng thế mạnh của địa phương, diện mạo xã Xuân Bình đã có nhiều đổi thay. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân dân được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,56%. Phát huy những kết quả đạt được, xã Xuân Bình tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Tập trung phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường; khai thác và tận dụng tối đa diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản; chú trọng đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Xuân Bình phát triển bền vững.

