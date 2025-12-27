Doanh nghiệp hàng đầu ngành giống cây trồng Việt Nam nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 27/12/2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tập đoàn ThaiBinh Seed vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động tới đại diện lãnh đạo Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với chặng đường hơn nửa thế kỷ bền bỉ đổi mới, không ngừng nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống cây trồng chất lượng cao, đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tập đoàn ThaiBinh Seed tiền thân là Công ty Giống lúa Thái Bình, được thành lập năm 1972, là một trong những doanh nghiệp giống cây trồng ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Từ thời bao cấp, Công ty đã góp phần xóa bỏ cơ chế tem phiếu, mở đường cho chuyển đổi từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh. Mô hình này đã trở thành điển hình để nhiều doanh nghiệp, nông trường quốc doanh trong cả nước nghiên cứu, học tập.

Năm 2002, ThaiBinh Seed gia nhập Hiệp hội Giống châu Á - Thái Bình Dương; tháng 9/2012 được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên của tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên; tháng 9/2018 chính thức mang tên Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Sau cổ phần hóa, ThaiBinh Seed duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 8-10%/năm. Giai đoạn 2014-2025, quy mô sản xuất, doanh thu và thị phần không ngừng mở rộng. Tập đoàn hiện có 12 chi nhánh, công ty con trên toàn quốc. Bộ sản phẩm giống của ThaiBinh Seed được nông dân trên cả nước tin dùng, vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giống cây trồng Việt Namvà nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

ThaiBinh Seed tích cực hợp tác với các viện nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước. Từ năm 2002 đến nay, Tập đoàn đã triển khai 28 đề tài, dự án khoa học, trong đó có 11 đề tài cấp Nhà nước và cấp bộ, 15 đề tài cấp tỉnh, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tập quán canh tác, giảm nhập khẩu giống và chi ngân sách quốc gia.

Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Namthành lập Viện nghiên cứu cây trồng trực thuộc doanh nghiệp, đi đầu thực hiện thành công mô hình “Liên kết 4 Nhà”. Bên cạnh thị trường trong nước, Tập đoàn từng bước mở rộng hợp tác quốc tế, khẳng định uy tín tại khu vực và thế giới với các đối tác từ Trung Quốc, Nhật Bản...

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ThaiBinh Seed luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia công tác “đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai. Trong 10 năm gần đây, Công ty đã xây dựng 17 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và nhiều hoạt động nhân đạo khác; kinh phí an sinh xã hội hằng năm bình quân 4-6 tỷ đồng.

Với tầm nhìn đến năm 2040, ThaiBinh Seed xác định chiến lược phát triển bền vững, lấy nông nghiệp công nghệ cao làm định hướng xuyên suốt; đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu tốt, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, bảo vệ và lan tỏa thương hiệu “Lúa giống Việt Nam”, góp phần hiện thực hóa Thương hiệu Gạo Việt Namtrên thị trường trong nước và quốc tế.

Với những kết quả đạt được, ThaiBinh Seed vinh dự được nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành: Huân chương Độc lập hạng Ba; 12 Huân chương lao động các loại; Huân chương chiến công hạng Ba; 5 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 3 lần được tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam”; 4 lần được tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam; Giải thưởng Thương hiệu quốc gia và nhiều Bằng khen của các bộ, ngành, cấp tỉnh.

Linh Trường