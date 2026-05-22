Bước tiến trong chuyển đổi số

Bắt đầu từ ngày 14/2/2026, sổ đỏ điện tử được tích hợp trên VNeID có hiệu lực, được sử dụng thay hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực đất đai.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Bình.

Sổ đỏ điện tử là phiên bản số hóa của sổ đỏ/sổ hồng truyền thống (hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử) được tích hợp trên VNeID. Đây là thành quả của quá trình thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Thực hiện chiến dịch, Thanh Hóa đã có gần 1 triệu thửa đất được làm sạch, số hóa, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” (hiện còn khoảng 720.000 thửa đất cần tiếp tục rà soát, làm sạch).

Qua tổng rà soát dữ liệu đất đai, xã Thọ Bình có 17.990 thửa, trong đó có 937 thửa đất của các tổ chức; 16.862 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân. Xã đã chuẩn hóa dữ liệu, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai đối với 4.751/17.990 thửa đất (đạt 26,41%). Trong đó, xã đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ địa chính sổ đăng ký ruộng đất năm 1993; sổ mục kê đất năm 2002; bản đồ địa chính qua các thời kỳ (năm 1993, 2002, 2012); sổ địa chính năm 2012.

UBND xã Thọ Bình đang chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn rà soát, hướng dẫn Nhân dân lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Triệu Sơn cập nhật thông tin biến động đất đai thường xuyên, hướng dẫn người dân kê khai, bổ sung hồ sơ còn thiếu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, số hóa dữ liệu đất đai, UBND xã cũng đang tích cực phối hợp triển khai cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ việc xây dựng và vận hành hệ thống sổ đỏ điện tử, tuyên truyền tại các thôn về lợi ích của sổ đỏ điện tử, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai.

Ông Lê Xuân Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Bình, cho biết: “Người dân khi đến làm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai sẽ được cán bộ trung tâm hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp lên hệ thống VNeID. Sau khi tích hợp sổ đỏ lên hệ thống VNeID, người dân sẽ rất thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, thửa đất. Ngoài ra, khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai sẽ không cần phải mang hồ sơ giấy để chứng minh nên rất thuận tiện, nhanh chóng”.

Ngày 2/2/2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, khi dữ liệu sổ đỏ được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các cơ quan chức năng có thể khai thác trực tiếp trên hệ thống để giải quyết thủ tục, thay cho việc yêu cầu người dân nộp bản giấy như trước.

Thực hiện Văn bản số 3765/UBND-HCC của UBND tỉnh và Văn bản số 104/HCC-KSTTHC của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và niêm yết công khai danh mục thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử, UBND xã Tống Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân tiếp cận thuận lợi các tiện ích của sổ đỏ điện tử.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tống Sơn, cho biết: “Việc tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID giúp các cơ quan chuyên môn có thể khai thác trực tiếp thông tin để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, qua đó giảm bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính minh bạch trong quản lý đất đai”.

Sổ đỏ được tích hợp trên ứng dụng VNeID là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng quan trọng cho thị trường bất động sản hoạt động công khai, minh bạch hơn, giảm tình trạng giả mạo hồ sơ, thất lạc giấy tờ, đồng thời thúc đẩy các giao dịch bất động sản trực tuyến trong tương lai...

Bài và ảnh: Linh Hương