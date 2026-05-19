Tháng 9 hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia

Chính phủ yêu cầu hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia với Trung tâm dữ liệu quốc gia trong tháng 9 để thúc đẩy chuyển đổi số.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng số, xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm dữ liệu quốc gia, đồng thời hoàn thiện các nền tảng quản trị dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong năm nay.

Đây là nội dung tại kết luận Phiên họp lần thứ ba năm nay của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá, xây dựng và cập nhật Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6.

Các bộ, ngành, địa phương cũng phải giao một đầu mối thống nhất về chuyển đổi số để quản lý, điều phối hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ và bảo đảm an ninh dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6.

Đồng thời, khẩn trương phối hợp chuyển dịch hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình đăng ký. Bộ Công an là cơ quan đầu mối, kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia trong tháng 9.

Theo VTV