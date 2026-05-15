Thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng giới

Trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển mình mạnh mẽ trước xu hướng chuyển đổi xanh với yêu cầu ngày càng cao, thế hệ trẻ không chỉ cần kỹ năng nghề nghiệp vững vàng mà còn cần tư duy phát triển bền vững và khả năng thích ứng dài hạn.

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức hội thi “HSSV thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng giới”.

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên (HSSV) trên hành trình nghề nghiệp, các trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như đổi mới đào tạo gắn với thực tiễn nhằm trang bị kỹ năng toàn diện cho HSSV trong bối cảnh hội nhập. Cùng với đó là kết nối nguồn lực, kiến tạo môi trường học tập, trải nghiệm đa chiều giúp HSSV không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp để phát triển bền vững trong tương lai.

Để giúp HSSV thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh, Trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Thanh Hóa đã phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save The Children) triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho HSSV như: Dự án Kỹ năng thành công với HSSV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2026; tổ chức hội thi “HSSV thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng giới” thu hút hàng nghìn HSSV đến từ các trường: CĐ Y tế Thanh Hóa, CĐ Công nghiệp Thanh Hóa, CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật công thương tham dự.

Trải qua 3 phần thi gồm: tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống và tranh biện, hội thi hướng đến nâng cao kỹ năng thích ứng nghề nghiệp trong bối cảnh kinh tế xanh, củng cố tư duy phát triển, tư duy xanh và nhận thức về bình đẳng, đa dạng. Đồng thời thúc đẩy vai trò chủ động của HSSV trong học tập và tích cực tham gia các phong trào cộng đồng. Đặc biệt, vòng tranh biện đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc khi các đội thể hiện quan điểm, lập luận sắc bén về các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi xanh và hội nhập. Nhiều phần thể hiện của các thí sinh đã cho thấy sự trưởng thành rõ nét về kỹ năng mềm, tư duy phản biện cũng như khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Em Nguyễn Văn Phương, lớp K10-DVTY, Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa, đội trưởng đội thi đoạt giải nhất hội thi “HSSV thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng giới” chia sẻ: “Không chỉ là một sân chơi kiến thức, hội thi đã tạo không gian để các bạn trẻ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kết nối định hướng nghề nghiệp với trách nhiệm xã hội và môi trường”.

Ths. Lê Thị Nga Linh, Phó bí thư Đoàn Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa, cho biết: “Việc nâng cao kỹ năng thích ứng và bản lĩnh nghề nghiệp cho HSSV là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, thấu hiểu giá trị của bình đẳng giới và hòa nhập xã hội cũng giúp HSSV nhận thức được rằng, năng lực không phụ thuộc vào giới tính hay xuất thân, giúp HSSV biết cách hỗ trợ những thành viên yếu thế, lắng nghe những ý kiến khác biệt để cùng hướng tới mục tiêu chung. Tôi tin khi được trao cơ hội, trang bị kỹ năng và khuyến khích tư duy tích cực, thế hệ trẻ sẽ trở thành lực lượng tiên phong xây dựng nên một tương lai xanh hơn, công bằng và bình đẳng hơn”.

Cũng với mục đích khuyến khích học sinh tiểu học sáng tạo, thực hành lối sống thân thiện với môi trường và trở thành những “đại sứ xanh” lan tỏa hành động tích cực vì môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp cùng Nestlé Việt Nam phát động cuộc thi “Lối sống xanh - đại sứ năng động bảo vệ môi trường”, với mục tiêu nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, từ đó định hướng thay đổi hành vi thông qua những hành động thiết thực, gần gũi và hiệu quả. Chương trình kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một “đại sứ” lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng một hành tinh xanh bền vững ngay từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Với việc tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho HSSV, các cơ sở giáo dục đang tạo ra những “cú hích” quan trọng, giúp HSSV chuyển đổi từ nhận thức sang hành động, giúp các em trau dồi kiến thức, thái độ, kỹ năng... Qua đó góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Bài và ảnh: Linh Hương