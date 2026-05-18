Bước chuyển ở xã vùng cao Mường Lý

Sau gần một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Lý đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân. Kết quả này càng có ý nghĩa khi Mường Lý là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh hơn 200km, địa hình chia cắt, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức xã Mường Lý giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định tổ chức bộ máy phải đi đôi với bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, ngay sau khi mô hình mới được triển khai, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung rà soát, kiện toàn toàn diện tổ chức bộ máy. UBND xã đã thành lập 3 cơ quan chuyên môn gồm Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội; tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công và thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã. Các hồ sơ, tài liệu, nhiệm vụ đang giải quyết và tài sản công được tổ chức bàn giao, tiếp nhận bài bản, đúng quy định. Hồ sơ tồn đọng được phân loại, giao trách nhiệm xử lý cụ thể, bảo đảm không để quyền lợi chính đáng của tổ chức, công dân bị ảnh hưởng. Điều đáng ghi nhận là bộ máy mới của xã đã đi vào hoạt động ngay từ đầu, không xảy ra tình trạng chồng chéo, đứt quãng hay trì trệ trong điều hành. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Mường Lý hiện nay là tình trạng thiếu cán bộ, công chức so với định mức được giao.

Theo báo cáo của UBND xã, đến ngày 1/5/2026 địa phương mới có 20/32 biên chế cán bộ, công chức, còn thiếu 12 người. Nhiều vị trí chuyên môn quan trọng như y tế, xây dựng, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ chưa được bố trí đủ nhân lực. Đặc biệt, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - đơn vị đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, hạ tầng, văn hóa và dịch vụ công ích hiện mới chỉ có 1 viên chức, trong khi nhu cầu công việc rất lớn. Từ thực tế này khiến nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, vừa trực tiếp tham mưu, vừa tổ chức thực hiện, vừa hướng dẫn người dân. Áp lực công việc tăng cao, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ xã vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: "Điều quan trọng nhất sau gần một năm hoạt động là sự thay đổi trong tư duy và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ. Từ chỗ còn lúng túng, đến nay mỗi cán bộ đã chủ động, trách nhiệm và ý thức rõ hơn về vai trò phục vụ Nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để Mường Lý tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị địa phương trong những năm tới".

Đối với một xã vùng cao như Mường Lý, chuyển đổi số vừa là thách thức, vừa là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản trị. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức của xã được trang bị máy tính kết nối internet; hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, hội nghị trực tuyến được triển khai đồng bộ. Toàn bộ văn bản hành chính được trao đổi trên môi trường điện tử.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã các quy trình, thủ tục được niêm yết công khai, rõ ràng. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa quen với các thủ tục điện tử. Những thủ tục đơn giản được giải quyết nhanh trong ngày; hồ sơ thiếu sót được hướng dẫn cụ thể, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Tính đến cuối tháng 4/2026, UBND xã đã ký số và phát hành 3.458 văn bản điện tử. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,6%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt khoảng 85%...

Bên cạnh kết quả tích cực, quá trình vận hành thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Mường Lý vẫn còn không ít khó khăn. Trụ sở làm việc của xã còn chật hẹp, thiếu phòng làm việc và nhà công vụ cho cán bộ được điều động từ nơi khác đến. Kho lưu trữ tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều hồ sơ vẫn được bảo quản phân tán tại các bộ phận chuyên môn. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa thật sự đồng bộ. Một số bản vẫn chưa có sóng viễn thông ổn định; tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt trên 60%. Một bộ phận cán bộ còn hạn chế về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kinh nghiệm xử lý công việc theo mô hình mới.

Thực tiễn ở Mường Lý cho thấy, để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, trước hết phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy và vai trò điều hành quyết liệt của chính quyền. Công tác cán bộ là khâu then chốt. Việc bố trí đúng người, đúng việc, phát huy tinh thần trách nhiệm và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng sẽ quyết định chất lượng hoạt động của bộ máy. Ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp căn cơ để nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Quan trọng hơn cả, mọi cải cách chỉ có ý nghĩa khi người dân thực sự được hưởng lợi từ nền hành chính công khai, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.

Từ một địa bàn xa xôi, nhiều thiếu thốn, Mường Lý đang từng bước chứng minh rằng, khó khăn về điều kiện tự nhiên và nguồn lực không phải là rào cản không thể vượt qua.

Bài và ảnh: Minh Hiếu