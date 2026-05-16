Nâng cao hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” là bước đột phá trong cải cách hành chính, chuyển đổi từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” và “kiến tạo”. Mô hình giúp cải thiện thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao kỹ năng giao tiếp và thái độ làm việc của cán bộ, công chức (CB, CC) trở nên thân thiện, gần gũi, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Người dân đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Lộc.

Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy triển khai thí điểm tháng 10/2025 tại xã Thọ Phú đã thay đổi diện mạo hành chính công, biến TTHC thành quy trình gần gũi, chuyên nghiệp. Điểm nhấn là việc trao giấy kết hôn, giấy khai sinh tại trụ sở với sự chúc mừng của chính quyền, tạo niềm tin và dấu ấn tích cực trong cộng đồng.

Được lãnh đạo xã trao giấy chứng nhận kết hôn tại trụ sở UBND, anh Lê Văn Thọ, xã Thọ Phú không giấu được niềm vui, xúc động. Theo anh Thọ, việc lãnh đạo chính quyền trực tiếp trao giấy chứng nhận tại cơ sở thể hiện sự đổi mới căn bản phương thức làm việc: gần dân, thân thiện và vì Nhân dân phục vụ. Cách làm này biến TTHC khô khan thành dấu mốc ý nghĩa, trang trọng, tăng niềm tin và sự hài lòng của người dân.

Chủ tịch UBND xã Thọ Phú, Nguyễn Trung Thành cho biết, việc triển khai phương châm “5 biết, 4 luôn, 3 thể hiện” là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân. Phương châm này tạo nên phong cách làm việc chuyên nghiệp, văn minh, gần gũi, giúp củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và Nhân dân.

Sau 6 tháng triển khai, xã Thọ Phú đã trao giấy đăng ký kết hôn và chúc mừng 45 cặp vợ chồng, cấp giấy khai sinh cho 126 cháu, gửi thư chúc mừng các gia đình có thêm thành viên mới, trong các dịp lễ, tết và sự kiện quan trọng; đồng thời, làm giấy khai tử và gửi lời chia buồn đến 35 trường hợp. Tất cả TTHC đều được xử lý đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng hay quá hạn. Qua lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng, 100% người dân hài lòng với thái độ phục vụ của CB, CC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Lộc, ngay cửa ra vào của trung tâm bố trí Kiosk lấy số thứ tự để người dân không chen lấn gây ồn ào, mất trật tự. Thay vì phải tìm các TTHC bằng giấy, người dân chỉ cần quét mã QR là tra cứu và nộp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã một cách thuận tiện. Trong quá trình giải quyết TTHC, nếu người dân chưa hiểu, sẽ được CB, CC giải thích rõ ràng, còn nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền sẽ được hướng dẫn để người dân đến cơ quan chức năng khác. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng của xã cũng tích cực hỗ trợ người dân, người già, người yếu thế trong quá trình nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chính nhờ sự chủ động này mà từ khi triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đến nay, xã Vạn Lộc không có đơn, thư, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về sự phiền hà hay chậm trễ trong giải quyết TTHC.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Lộc Trương Văn Thuấn, việc xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đổi mới về phương thức điều hành mà còn tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của CB, CC và Nhân dân đối với công tác dân vận. Mô hình giúp tinh gọn bộ máy, rút ngắn thời gian ban hành mệnh lệnh từ tỉnh đến xã, đơn giản hóa TTHC và tăng cường kết nối trực tiếp giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai mô hình sẽ đáp ứng kỳ vọng của người dân vào một chính quyền minh bạch, liêm chính, năng động, nơi mọi TTHC được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, đúng hẹn và với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Với việc triển khai thí điểm tại 4 xã, mô hình đã tạo chuyển biến rõ rệt trong phong cách làm việc và thái độ phục vụ của đội ngũ CB, CC. TTHC được rút gọn, minh bạch, giải quyết kịp thời, đội ngũ công chức chủ động, tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ thông tin, các nhóm zalo/facebook giúp người dân chủ động tra cứu hồ sơ, phản ánh ý kiến và theo dõi tiến độ giải quyết công việc. Các hoạt động thiết thực gắn kết chính quyền với người dân như lễ trao giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh hay tổ chức gửi lời chia buồn, giấy khai tử đến người dân không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền mà còn tạo sự gắn kết cộng đồng, đã góp phần nâng cao niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, khẳng định: “Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” là bước đột phá trong cải cách hành chính, mang lại thay đổi sâu sắc từ tư duy đến hành động của CB, CC; trong đó, tập trung vào sự hài lòng của người dân thông qua thái độ phục vụ tận tâm, quy trình nhanh gọn và sự minh bạch cao. Nhờ đó, niềm tin và sự đồng thuận của người dân với chính quyền được củng cố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc duy trì và nhân rộng mô hình trong thời gian tới sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh có chính quyền gần dân, thân thiện, minh bạch, hiệu quả, thực sự vì quyền và lợi ích của người dân”.

Bài và ảnh: Phan Nga