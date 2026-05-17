Chính quyền mới gần dân hơn, hiệu quả rõ nét

Sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lam Sơn đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong việc phục vụ Nhân dân với quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lam Sơn giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Xã Lam Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lam Sơn, xã Thọ Xương và xã Xuân Bái theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên gần 25km2, dân số hơn 33.370 người với 27 thôn, 7.340 hộ dân.

Là địa bàn có vị trí chiến lược phía Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi có Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đập Bái Thượng, Khu Công nghệ cao mía đường Lam Sơn cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, việc tổ chức và vận hành hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại Lam Sơn không chỉ mang ý nghĩa về tổ chức bộ máy mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Ông Lê Văn Niệm, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn, cho biết: "Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, khối lượng công việc tăng lên rất lớn do không còn cấp trung gian, trong khi địa bàn rộng, dân số đông. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, xã đã tập trung rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp để bộ máy hoạt động thông suốt, ổn định ngay từ cơ sở. Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Lam Sơn đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội được tận dụng hiệu quả để tuyên truyền chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ làm tốt công tác dân vận, định hướng dư luận nên quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng giúp Lam Sơn nhanh chóng ổn định tình hình, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài".

Một trong những dấu ấn nổi bật của xã Lam Sơn sau gần 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Xác định xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm, xã đã thành lập ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời thành lập 27 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối internet; hệ thống phòng họp trực tuyến được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối liên thông với tỉnh và các sở, ngành. Xã hiện có 65 chữ ký số phục vụ xử lý văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản trao đổi trên môi trường mạng đạt trên 95%. Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục hành chính đã có bước chuyển rõ rệt theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 95%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 100%. Tính đến nay, xã Lam Sơn đã giải quyết 3.422 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,43%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Kết quả này cho thấy hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn góp phần thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ, đưa chính quyền đến gần dân hơn. Không chỉ tập trung vào chuyển đổi số trong quản lý hành chính, Lam Sơn còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Hiện 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý. Song song với đó, công tác quản lý tài sản công được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Sau sáp nhập, toàn xã có 14 cơ sở nhà đất đều được bố trí sử dụng hợp lý, không có cơ sở dôi dư bỏ hoang, tránh lãng phí tài sản Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Lam Sơn vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc lớn trong khi số lượng cán bộ, công chức còn thiếu khiến áp lực công việc tăng cao. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin dù được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đồng bộ; công tác lưu trữ, số hóa hồ sơ còn gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên trách và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tiễn gần 1 năm triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Lam Sơn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó, bài học về vai trò lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền được xem là yếu tố quyết định thành công. Thực tế cho thấy, nơi nào người đứng đầu sâu sát, quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm thì nơi đó bộ máy vận hành hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với đó, việc bố trí cán bộ đúng người, đúng việc và chú trọng đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Giai đoạn 2026-2030, Lam Sơn xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng linh hoạt, đa nhiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, viễn thông và công nghệ thông tin nhằm xây dựng chính quyền số hiện đại. Chú trọng huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Qua gần 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Lam Sơn cho thấy, dù còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển cùng sự đoàn kết, đồng thuận cao của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Lam Sơn đã và đang hướng tích cực xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu