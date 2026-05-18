Sinh hoạt tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt tư tưởng là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ. Làm tốt nội dung này giúp chi bộ nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Từ đó sẽ giải quyết sớm những vướng mắc, hạn chế tồn tại. Đây cũng là cách nâng hiệu quả lãnh đạo, khẳng định vai trò của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống.

Sinh hoạt tư tưởng là dịp để đảng viên nói ra những điều còn băn khoăn. Có việc thuộc trách nhiệm cá nhân, nhưng cũng có nội dung của tập thể. Có việc là vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm tác động đến địa bàn, cơ quan, đơn vị. Khi được nói đúng chỗ, đúng lúc, những điều còn băn khoăn trong suy nghĩ sẽ được tháo gỡ. Đảng viên hiểu rõ hơn bản chất sự việc, bớt nghe theo đồn đoán. Tập thể có thêm thông tin để điều chỉnh cách làm, qua đó có sự đồng cảm, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó, giữ đoàn kết nội bộ.

Một buổi sinh hoạt tư tưởng có chất lượng phải đi vào việc cụ thể, phản ánh đúng tâm tư, vào nguyên nhân và đi đến hướng xử lý. Nếu chỉ nêu chung chung thì không giúp ai thay đổi. Nếu né vấn đề nhạy cảm thì càng dễ để tin đồn, suy diễn lấn át thông tin chính thống. Nhiều biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường bắt đầu từ chuyện nhỏ. Nếu để kéo dài sẽ dẫn đến hiểu sai kéo dài. Và không được giải thích kịp thời sẽ dẫn đến thái độ lệch lạc, lời nói thiếu chuẩn mực, thậm chí có hành vi vi phạm.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực; nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Không chỉ đấu tranh tham nhũng trong kinh tế, mà phải chống tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhắc lại điều đó để thấy, sinh hoạt tư tưởng không phải làm hình thức, mà làm để “phòng bệnh” từ sớm, từ xa.

Muốn sinh hoạt tư tưởng hiệu quả, trước hết cấp ủy phải chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng; cần nắm bắt tình hình trước cuộc họp; có thể qua trao đổi trực tiếp, qua phản ánh của đoàn thể và Nhân dân, qua kết quả thực hiện nhiệm vụ ở những điểm nóng cơ sở. Từ đó lựa chọn từ 1 đến 2 vấn đề trọng tâm để thảo luận.

Trong điều hành, bí thư chi bộ phải giữ nguyên tắc tập trung, dân chủ nhưng tạo không khí thẳng thắn, góp ý nhưng không quy chụp. Nếu phê bình thì phải chân thành, thẳng thắn, không công kích, chê bai. Ai phát biểu cũng phải dựa trên sự thật và quy định. Nếu có thông tin chưa rõ, chi bộ yêu cầu kiểm chứng, không kết luận vội. Đồng thời, chi bộ phải bảo vệ người nói đúng. Không để tình trạng góp ý xong bị trù dập, cô lập...

Sinh hoạt tư tưởng cũng cần gắn với tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên phải tự soi mình trước, rồi góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp. Phê bình phải đúng mực, có căn cứ xác đáng. Sau phê bình, chi bộ thống nhất biện pháp khắc phục và phân công theo dõi. Việc gì thuộc cá nhân thì giao cụ thể thời gian hoàn thành. Việc gì thuộc tập thể thì đưa vào nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện. Cuộc họp kết thúc phải có việc cụ thể, không để “nói xong để đó”.

Trong sinh hoạt chi bộ, ngoài truyền đạt những nội dung chính thì cũng cần xem sinh hoạt là kênh nắm bắt tư tưởng. Người đứng đầu phải gần đảng viên, khi thấy đảng viên có biểu hiện chán nản, né việc, hay phát ngôn lệch chuẩn phải gặp gỡ, trao đổi kịp thời. Tổ chức đảng và đoàn thể phải chủ động phản ánh theo phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng” và phải thực hiện bằng việc làm cụ thể hằng ngày, chứ không hô hào phải khẩu hiệu.

Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cũng là nội dung quan trọng trong sinh hoạt tư tưởng. Cập nhật cả lý luận và thực tiễn; nắm bắt chủ trương mới, quy định mới, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị và cả những thủ đoạn của thông tin xấu độc. Khi hiểu biết sâu lĩnh vực mình phụ trách, cán bộ mới định hướng được tập thể.

Sinh hoạt tư tưởng còn phải gắn với kỷ luật công vụ và văn hóa ứng xử. Đảng viên nói hay nhưng làm không đúng quy trình thì vẫn tạo bức xúc trong dư luận. Đảng viên hòa nhã nhưng né tránh trách nhiệm thì vẫn làm chậm việc. Vì vậy, chi bộ cần đánh giá đảng viên bằng việc làm, kết quả và thái độ trước Nhân dân. Khen thưởng đúng người, nhắc nhở đúng việc, xử lý kịp thời vi phạm... Có như vậy, sinh hoạt tư tưởng mới góp phần giữ vững kỷ cương và tạo động lực phát triển.

Từ thực tiễn cho thấy, làm tốt sinh hoạt tư tưởng sẽ giúp chi bộ chủ động hơn trước những vấn đề phát sinh, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên thống nhất cả trong nhận thức và hành động.

Gia Bảo