Sao Vàng chú trọng tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Xác định việc quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng ủy xã Sao Vàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó đã kịp thời đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sao Vàng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Trung tuần tháng 4/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sao Vàng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030”. Mục tiêu chung là nhằm tạo đột phá trong công tác GPMB; tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch GPMB các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030, nhất là dự án hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, các khu dân cư và các dự án lớn có ý nghĩa tạo động lực phát triển. Qua đó, góp phần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao đời sống Nhân dân. Quyết tâm xây dựng xã Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, hướng tới đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Để nghị quyết đi vào thực tiễn đạt hiệu quả, chất lượng, ngay sau hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai nghị quyết bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chuyên đề tháng 5 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã tăng cường dự sinh hoạt tại các chi bộ, nhất là những chi bộ có liên quan đến diện tích cần GPMB, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Báo cáo đánh giá của xã Sao Vàng cho thấy, công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ngày càng được Đảng ủy xã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng. Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã chủ động tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương, tỉnh đến điểm cầu xã, các chi bộ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tuyến, các phòng chức năng xã cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng chi bộ dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Đảng ủy xã cũng quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức, năng lực thực tiễn; rèn luyện về kỹ năng, phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Đáng chú ý, các báo cáo viên khi được phân công triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều nghiên cứu kỹ nội dung, làm tốt công tác chuẩn bị bài giảng; có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại vào phục vụ bài giảng; các nội dung truyền đạt bám sát với thực tiễn. Cùng với đó, chú trọng lựa chọn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, triển khai nghị quyết gắn lý luận với thực tiễn đạt chất lượng, hiệu quả.

Bài và ảnh: Lê Phượng