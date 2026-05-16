Vĩnh Lộc tạo đột phá trong xây dựng chính quyền số, phục vụ Nhân dân

Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Lộc đang từng bước tạo dấu ấn rõ nét trong chuyển đổi số (CĐS), xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Từ đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đến số hóa dữ liệu, phát triển hạ tầng số, địa phương đang từng bước tạo đột phá, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.

100% văn bản đi/đến được cán bộ, công chức xã Vĩnh Lộc xử lý trên phần mềm nhanh chóng và chính xác.

Quyết liệt đổi mới

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Lộc cũ, gồm các xã: Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hòa, Ninh Khang và thị trấn Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc hiện có quy mô dân số hơn 40.000 người, phân bố trên 40 thôn, khu phố. Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước thông suốt, không gián đoạn phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định CĐS là khâu đột phá chiến lược, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành trên nền tảng số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Tại đây, toàn bộ quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và mức phí đều được niêm yết công khai, minh bạch. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến đã giúp giảm đáng kể thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, xã Vĩnh Lộc đặt mục tiêu đến năm 2026 có 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 70% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến; 70% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 70% giao dịch hành chính thực hiện theo hình thức “phi tiếp xúc”; 100% văn bản, hồ sơ công việc của các cơ quan hành chính Nhà nước được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử. Để đạt mục tiêu này, UBND xã đã chú trọng nâng cấp hạ tầng số, mạng nội bộ, đường truyền chuyên dùng, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng; đồng thời triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, thư điện tử công vụ, hệ thống hội nghị trực tuyến và phần mềm quản lý điều hành. 100% cán bộ, công chức được yêu cầu xử lý văn bản trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc hằng ngày.

Ông Trịnh Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, chia sẻ: CĐS không chỉ là yêu cầu tất yếu trong cải cách hành chính mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Xã xác định xây dựng chính quyền số phải lấy người dân làm trung tâm, mọi nền tảng, ứng dụng triển khai đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân thuận lợi, minh bạch hơn và tiết kiệm thời gian, chi phí hơn.

Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số

Không chỉ dừng lại ở hiện đại hóa bộ máy hành chính, Vĩnh Lộc còn hướng tới xây dựng xã hội số toàn diện, giúp người dân được thụ hưởng trực tiếp những tiện ích của công nghệ số. Theo kế hoạch CĐS năm 2026, xã phấn đấu 80% dân số trưởng thành tiếp cận các dịch vụ số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông; 90% người dân có sổ sức khỏe điện tử; 65% người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID; 37% người dân có chữ ký số cá nhân; 80% giao dịch không dùng tiền mặt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, khu phố tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” trong hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ số. Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số được triển khai thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, các buổi hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Người dân được hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công, sử dụng VNeID, thanh toán điện tử, tra cứu thông tin trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính qua mạng.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân khu phố Nhân Lộ cho biết: “Trước đây mỗi lần làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, có khi chờ đợi khá lâu. Giờ nhiều thủ tục được hướng dẫn làm trực tuyến, cán bộ hỗ trợ tận tình nên thuận tiện hơn rất nhiều. Những người lớn tuổi như chúng tôi ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng được tổ công nghệ số hướng dẫn nên cũng dần quen”.

Xã Vĩnh Lộc cũng chú trọng xây dựng hạ tầng phục vụ CĐS từ cơ sở. Các mục tiêu về phủ sóng 5G, mở rộng mạng cáp quang, triển khai wifi công cộng miễn phí tại nhà văn hóa thôn, khu phố, đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh, hội nghị trực tuyến... đang từng bước được triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận môi trường số. Đặc biệt, công tác số hóa dữ liệu được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã đã ban hành quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý văn bản để số hóa hồ sơ, tài liệu, phục vụ tra cứu nhanh chóng, bảo đảm an toàn dữ liệu...

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình xây dựng chính quyền số tại xã Vĩnh Lộc vẫn còn không ít khó khăn như thiếu biên chế chuyên môn công nghệ thông tin, nguồn lực đầu tư hạ tầng còn hạn chế, một số thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu vận hành trong điều kiện mới. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động, linh hoạt trong điều hành cùng định hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xã Vĩnh Lộc đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tô Hà