Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil

Ngày 15/11, thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov thông báo, chính phủ Sofia sẽ áp dụng cơ chế miễn trừ kéo dài sáu tháng để bảo đảm quá trình chuyển đổi phù hợp với các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với tập đoàn dầu khí Nga Lukoil và nhà máy lọc dầu Neftochim Burgas, cơ sở lọc dầu lớn nhất Balkan và đóng vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng Bulgaria.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại thành phố Tutrakan, Thủ tướng Zhelyazkov khẳng định, Bulgaria sẽ tuân thủ các quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Ông cho biết, sau thời hạn 6 tháng, Sofia sẽ tiếp tục gửi yêu cầu gia hạn mới.

Theo Thủ tướng Zhelyazkov, quyết định này nhằm tránh tình trạng “sốc năng lượng” trong nước, bởi Burgas hiện cung ứng phần lớn nhiên liệu cho thị trường Bulgaria, từ xăng dầu cho giao thông đến nhiên liệu phục vụ công nghiệp. Việc chuyển đổi cơ chế vận hành ngay lập tức theo khuôn khổ trừng phạt của Washington được đánh giá có thể làm gián đoạn nguồn cung, tạo sức ép lớn lên giá bán lẻ và rủi ro thiếu hụt nhiên liệu cục bộ.

Trước đó một ngày, Bulgaria đã chỉ định một quan chức cấp cao làm quản trị viên thương mại đặc biệt để giám sát hoạt động của Lukoil tại nước này, động thái được Quốc hội phê chuẩn từ tuần trước.

Mỹ cáo buộc Lukoil và các công ty liên quan góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và đã áp lệnh trừng phạt từ tháng 10 vừa qua.

Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil. Ảnh Reuters.

Trong chuyến thị sát Dự án Hành lang khí đốt dọc tại đoạn Rupcha–Vetrino, Thủ tướng Zhelyazkov cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt của chính phủ là bảo đảm nguồn cung dầu “đúng hạn và ổn định”. Hiện Bulgaria đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu khi chỉ còn gần sáu tháng dự trữ xăng, bốn tháng dầu diesel và hai tháng nhiên liệu hàng không.

Giới quan sát cho rằng, đây là một bước đi mang tính cân bằng: Bulgaria vừa khẳng định cam kết tuân thủ chính sách trừng phạt của phương Tây, vừa tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế trong nước. Nhà máy Burgas là một mắt xích quan trọng của thị trường năng lượng Bulgaria và sự gián đoạn đột ngột có thể tác động dây chuyền đến giao thông, xuất khẩu nhiên liệu sang Balkan và cả hoạt động của một số ngành công nghiệp chủ lực.

Thu Uyên

Nguồn; RT, Reuters