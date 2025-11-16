Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/11, thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov thông báo, chính phủ Sofia sẽ áp dụng cơ chế miễn trừ kéo dài sáu tháng để bảo đảm quá trình chuyển đổi phù hợp với các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với tập đoàn dầu khí Nga Lukoil và nhà máy lọc dầu Neftochim Burgas, cơ sở lọc dầu lớn nhất Balkan và đóng vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng Bulgaria.

Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil

Ngày 15/11, thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov thông báo, chính phủ Sofia sẽ áp dụng cơ chế miễn trừ kéo dài sáu tháng để bảo đảm quá trình chuyển đổi phù hợp với các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với tập đoàn dầu khí Nga Lukoil và nhà máy lọc dầu Neftochim Burgas, cơ sở lọc dầu lớn nhất Balkan và đóng vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng Bulgaria.

Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại thành phố Tutrakan, Thủ tướng Zhelyazkov khẳng định, Bulgaria sẽ tuân thủ các quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Ông cho biết, sau thời hạn 6 tháng, Sofia sẽ tiếp tục gửi yêu cầu gia hạn mới.

Theo Thủ tướng Zhelyazkov, quyết định này nhằm tránh tình trạng “sốc năng lượng” trong nước, bởi Burgas hiện cung ứng phần lớn nhiên liệu cho thị trường Bulgaria, từ xăng dầu cho giao thông đến nhiên liệu phục vụ công nghiệp. Việc chuyển đổi cơ chế vận hành ngay lập tức theo khuôn khổ trừng phạt của Washington được đánh giá có thể làm gián đoạn nguồn cung, tạo sức ép lớn lên giá bán lẻ và rủi ro thiếu hụt nhiên liệu cục bộ.

Trước đó một ngày, Bulgaria đã chỉ định một quan chức cấp cao làm quản trị viên thương mại đặc biệt để giám sát hoạt động của Lukoil tại nước này, động thái được Quốc hội phê chuẩn từ tuần trước.

Mỹ cáo buộc Lukoil và các công ty liên quan góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và đã áp lệnh trừng phạt từ tháng 10 vừa qua.

Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil

Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil. Ảnh Reuters.

Trong chuyến thị sát Dự án Hành lang khí đốt dọc tại đoạn Rupcha–Vetrino, Thủ tướng Zhelyazkov cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt của chính phủ là bảo đảm nguồn cung dầu “đúng hạn và ổn định”. Hiện Bulgaria đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu khi chỉ còn gần sáu tháng dự trữ xăng, bốn tháng dầu diesel và hai tháng nhiên liệu hàng không.

Giới quan sát cho rằng, đây là một bước đi mang tính cân bằng: Bulgaria vừa khẳng định cam kết tuân thủ chính sách trừng phạt của phương Tây, vừa tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế trong nước. Nhà máy Burgas là một mắt xích quan trọng của thị trường năng lượng Bulgaria và sự gián đoạn đột ngột có thể tác động dây chuyền đến giao thông, xuất khẩu nhiên liệu sang Balkan và cả hoạt động của một số ngành công nghiệp chủ lực.

Thu Uyên

Nguồn; RT, Reuters

Tin liên quan:
  • Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil
    Hungary xin miễn trừ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu mỏ Nga

    Chính phủ Hungary cho biết đang đàm phán với Washington để xin miễn trừ một phần khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt lên các tập đoàn dầu mỏ Nga, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

  • Bulgaria xin gia hạn miễn trừ sau lệnh trừng phạt vào Lukoil
    Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Nga

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm một số lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, theo các tài liệu được Nhà Trắng công bố hôm 27/2.

Từ khóa:

#Bulgaria #Lệnh trừng phạt #Nhiên liệu #Thủ tướng #Tập đoàn dầu khí #Chuyển đổi #Chính phủ #Nga #Nhà máy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh