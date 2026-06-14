BRICS thông qua Tuyên bố Indore, thúc đẩy số hóa nông nghiệp quy mô lớn

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS tại Ấn Độ đã bế mạc ngày 13/6 với việc thông qua Tuyên bố Indore, thúc đẩy hợp tác bảo đảm an ninh lương thực và chuyển đổi số nông nghiệp.

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Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS lần thứ 16. Ảnh: Press Release Page.

Với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên, Ấn Độ sẽ đóng vai trò điều phối chủ chốt trong hàng loạt sáng kiến chiến lược mới, từ bảo vệ quyền sở hữu hạt giống đến thiết lập mạng lưới công nghệ cao cho toàn khối.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan, Tuyên bố Indore tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của BRICS trong việc nâng cao sinh kế cho nông dân nhỏ, thúc đẩy bình đẳng giới và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các mô hình canh tác bền vững. Điểm nhấn lớn nhất của hội nghị lần này là việc các thành viên nhất trí thiết lập hàng loạt cơ chế thể chế mới mang tính đột phá.

Cụ thể, Ấn Độ sẽ dẫn dắt “Diễn đàn toàn cầu về quyền của nông dân trong hệ thống giống cây trồng” nhằm bảo tồn sự đa dạng của các giống cây trồng bản địa, đồng thời chủ trì Mạng lưới AGRIN để tối ưu hóa việc chia sẻ nguồn tài nguyên và thông tin đầu vào ngành nông nghiệp.

Song song với việc bảo tồn các giá trị truyền thống, khối BRICS đang tăng tốc lộ trình hiện đại hóa thông qua việc phê duyệt Mạng lưới Nông nghiệp Số, tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ không gian địa lý, do Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Delhi chịu trách nhiệm điều phối ban đầu.

Bên cạnh đó, các trung tâm xuất sắc về nông nghiệp sinh thái và tuần hoàn cũng được thành lập nhằm xây dựng các giải pháp thích ứng với khủng hoảng khí hậu. Đặc biệt, hội nghị thống nhất đẩy nhanh các bước thảo luận thực chất để sớm đưa “Sàn giao dịch ngũ cốc BRICS” vào vận hành, tạo đòn bẩy củng cố chuỗi cung ứng lương thực và giảm thiểu các rủi ro từ thị trường bên ngoài.

BRICS thông qua Tuyên bố Indore, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu. Ảnh: Whalesbook.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp Ấn Độ nhấn mạnh, với quy mô chiếm gần một nửa dân số thế giới, đóng góp tới 42% diện tích đất canh tác và 42% sản lượng ngũ cốc toàn cầu, sự liên kết chặt chẽ về mặt công nghệ và thương mại của BRICS sẽ là nhân tố quyết định cấu trúc an ninh lương thực quốc tế.

Khối BRICS hiện quy tụ các nền kinh tế lớn và các quốc gia đang phát triển năng động bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, cùng các thành viên mới mở rộng là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Indonesia.

Thanh Giang

Nguồn: The Times of India.