BRICS nhấn mạnh tăng cường hợp tác nội khối, ứng phó thách thức toàn cầu

Hội nghị ngoại trưởng các nước BRICS diễn ra trong hai ngày 14–15/5 tại New Delhi đã khép lại với việc thông qua một văn kiện chung gồm 63 nội dung, phản ánh lập trường phối hợp về nhiều vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, một số nguồn tin trước đó ghi nhận trong quá trình thảo luận vẫn tồn tại khác biệt quan điểm giữa các thành viên, đặc biệt liên quan đến tình hình Trung Đông.

Các bộ trưởng ngoại giao và quan chức cấp cao từ các nước thành viên tham dự cuộc họp BRICS tại New Delhi, ngày 14 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AFP

Văn kiện gồm 63 điểm, được công bố trên trang web Bộ Ngoại giao Ấn Độ, phản ánh lập trường phối hợp của các nước thành viên về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời định hướng cho chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Ấn Độ.

Trong tuyên bố, các ngoại trưởng bày tỏ ủng hộ vai trò Chủ tịch BRICS của Ấn Độ trong năm 2026 với chủ đề “Xây dựng vì khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”, nhấn mạnh tăng cường hợp tác nội khối nhằm ứng phó các thách thức toàn cầu.

Về cải cách hệ thống Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, các nước kêu gọi tăng cường tính đại diện, dân chủ và hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh cần nâng cao vai trò của các quốc gia đang phát triển, bao gồm các thành viên BRICS.

Trong lĩnh vực an ninh lương thực, các bên đề xuất thúc đẩy sáng kiến thành lập Sàn giao dịch ngũ cốc BRICS, hướng tới mở rộng sang các mặt hàng nông sản khác, đồng thời ghi nhận vai trò quan trọng của nông hộ nhỏ và sản xuất địa phương.

Trong lĩnh vực y tế, BRICS nhất trí mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hướng tới hệ thống y tế công bằng, dễ tiếp cận và bền vững, đồng thời tăng cường hợp tác trong y tế số và y học hạt nhân.

Đáng chú ý, các nước cũng nhấn mạnh tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm các quốc gia đang phát triển có thể tiếp cận công nghệ và nguồn lực trong lĩnh vực này.

Trước đó, một số thảo luận ghi nhận tồn tại khác biệt quan điểm giữa các thành viên về một số vấn đề khu vực, đặc biệt là Trung Đông, song các bên vẫn duy trì đồng thuận trong việc thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong khuôn khổ BRICS.

Nhóm BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi cùng các thành viên mở rộng là Ethiopia, Ai Cập, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Indonesia.

Bích Hồng

Nguồn: TV BRICS, Bộ Ngoại giao Ấn Độ