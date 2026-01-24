Ông Trump tiếp tục chỉ trích vai trò của NATO, đề xuất thử thách, liên minh phản pháo gay gắt

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Bussiness mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những bình luận gây tranh luận về liên minh NATO, đặt dấu hỏi về khả năng các quốc gia thành viên sẽ bảo vệ Mỹ trong trường hợp bị tấn công. Hiện những tuyên bố của ông Trump đang gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng cựu chiến binh và dư luận tại các nước đồng minh NATO, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trong khối liên minh quân sự 32 thành viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích vai trò của NATO tại Asghanistan . Ảnh: Fox bussiness

Trong cuộc phỏng vấn ngày 23/1, Tổng thống Donald Trump thẳng thắn chỉ trích những đóng góp của đồng minh NATO tại chiến trường Afghanistan. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù các đồng minh từng triển khai quân tới Afghanistan sau sự kiện 11/9- lần duy nhất Điều 5 về phòng thủ chung được kích hoạt nhưng lực lượng này "chỉ đứng ở phía sau" và "cách xa tiền tuyến". Ông nhấn mạnh quan hệ với châu Âu phải là "mối quan hệ hai chiều" và bày tỏ sự hoài nghi về việc NATO có vượt qua được "thử thách cuối cùng" là hỗ trợ Mỹ hay không.

Ông Trump nói: "Chúng ta chưa bao giờ thực sự cần họ (NATO). Họ nói rằng họ gửi quân đến Afghanistan, đúng là có, nhưng họ chỉ đứng phía sau, cách xa tiền tuyến"

Ông Trump thậm chí đề xuất thử thách NATO. Ông nói: “Có lẽ chúng ta nên đưa NATO vào phép thử: Kích hoạt Điều 5 và buộc NATO phải đến đây bảo vệ biên giới phía Nam của chúng ta khỏi những cuộc xâm nhập bất hợp pháp tiếp diễn, nhờ đó giải phóng một lượng lớn nhân viên tuần tra biên giới cho các nhiệm vụ khác”

Những phát biểu này ngay lập tức vấp phải phản ứng từ các bên liên quan. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định cam kết bảo vệ Mỹ là “tuyệt đối”. Ông dẫn chứng rằng trong cuộc chiến kéo dài 20 năm tại Afghanistan, cứ hai binh sĩ Mỹ tử nạn thì có một binh sĩ từ các nước đồng minh hy sinh.

Số liệu thống kê cho thấy trong tổng số 3.486 quân nhân liên quân thiệt mạng tại Afghanistan, có 1.025 người thuộc các quốc gia đồng minh ngoài Mỹ. Anh chịu tổn thất 457 người, Canada mất 165 người, trong khi Đan Mạch là quốc gia có tỷ lệ tử nạn trên đầu người cao nhất.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi những nhận định này là "xúc phạm" và "kinh khủng", đồng thời yêu cầu tổng thống Donald Trump xin lỗi. Ông nhấn mạnh rằng Anh đã mất 457 quân nhân tại Afghanistan để bảo vệ an ninh chung sau khi NATO lần đầu tiên kích hoạt Điều 5 về phòng thủ tập thể.

Thủ tướng Anh Keir Starmer yêu cầu tổng thống Mỹ Trump xin lỗi về những chỉ trích “xúc phạm” các đồng minh. Ảnh: DRM news

Hoàng tử Harry, người từng hai lần tham chiến tại Afghanistan, cũng lên tiếng yêu cầu sự tôn trọng đối với những hy sinh của quân đội các nước đồng minh, khẳng định họ đã đáp lại lời kêu gọi của Mỹ một cách trung thành.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 23-1 cho biết ông mong đợi sự tôn trọng dành cho các cựu binh Ba Lan, “những người đã chứng minh họ đã cống hiến cho đất nước này và cho các cam kết với đồng minh nhiều đến mức nào”. Ba Lan đã mất 43 binh sĩ trong cuộc xung đột tại Afghanistan

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên

Nhật Lệ

Nguồn: Fox Bussiness, APT, The Sun