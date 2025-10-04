Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Bộ Tài chính: Đề xuất thu thuế 0,1% đối với chuyển nhượng vàng miếng

Bộ Tài chính thông tin về chính sách thuế đối với giao dịch vàng, đáng chú ý là đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Mức thuế suất ban đầu được đề xuất là 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 3/10, tại cuộc Họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Thuế cho biết việc nghiên cứu chính sách thuế đối với vàng là chỉ đạo từ Bộ Chính trị. Chính sách thuế đối với vàng và giao dịch vàng là một vấn đề rộng, bao gồm nhiều sắc thuế và loại vàng khác nhau (như vàng miếng, vàng nguyên liệu và vàng trang sức mỹ nghệ...).

Hiện tại, thuế nhập khẩu đối với vàng miếng vẫn duy trì mức 0%. Đối với thuế xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, Bộ Tài chính đã báo cáo đề xuất mức thuế 0% và dự kiến nghị định liên quan sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Liên quan đến các giao dịch vàng nói chung, các sắc thuế hiện hành vẫn được áp dụng. Cụ thể, đối với hoạt động buôn bán vàng của doanh nghiệp, thuế sẽ được thu theo phương pháp trực tiếp. Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ áp dụng cho khoản thu nhập từ các giao dịch vàng của doanh nghiệp.

Điểm mới và đáng chú ý nhất là đề xuất về thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch vàng. Ông Huy cho biết Bộ Tài chính đã báo cáo và thống nhất với Ngân hàng Nhà nước để đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) về việc thu thuế đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. Loại thuế này sẽ không áp dụng đối với vàng nguyên liệu và vàng trang sức mỹ nghệ.

Mức thuế suất ban đầu được đề xuất là 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng. Về thời điểm áp dụng cụ thể và khả năng điều chỉnh thuế suất, Quốc hội đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết trong quá trình thảo luận./.

Theo Vietnam+

