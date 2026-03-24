Bỉ triển khai binh sĩ bảo vệ các cơ sở của cộng đồng Do Thái

Trước những vụ tấn công nhằm vào người Do Thái diễn ra tại Bỉ và Hà Lan, chính quyền Bỉ đã triển khai binh sĩ để tăng cường an ninh tại các cơ sở của cộng đồng Do Thái ở các thành phố lớn.”

Bỉ đã triển khai binh sĩ bảo vệ các cơ sở của cộng đồng Do Thái tại các thành phố lớn. Ảnh: Reuters

Bỉ đã triển khai binh sĩ để bảo vệ các cơ sở của cộng đồng Do Thái tại các thành phố lớn sau vụ nổ tại một giáo đường ở Liège và các vụ phóng hỏa tại giáo đường và trường học Do Thái ở Rotterdam và Amsterdam. Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ năm nghi phạm, tuổi từ 17 đến 19, liên quan đến vụ tấn công ở Rotterdam.

Binh sĩ, phối hợp cùng cảnh sát, tuần tra tại các giáo đường, trường học và những cơ sở cộng đồng khác nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ, ông Theo Francken, cho biết trên mạng X: “Từ hôm nay, chúng tôi đưa binh sĩ trở lại các đường phố ở Brussels và Antwerp vì an toàn là quyền cơ bản của mọi người”. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của lực lượng quân sự giúp cộng đồng cảm thấy an tâm hơn và thể hiện thông điệp rõ ràng rằng Bỉ phản đối mọi hình thức bài Do Thái.

Người dân Do Thái tại Antwerp bày tỏ sự nhẹ nhõm trước việc tăng cường an ninh, đặc biệt khi các vụ bạo lực thường liên quan tới căng thẳng tại Trung Đông. Một thành viên cộng đồng chia sẻ: “Chúng tôi cần bảo vệ con em mình khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi lần căng thẳng ở Trung Đông, chúng tôi đều cảm nhận trực tiếp sự gia tăng các vụ kỳ thị Do Thái, dù chúng tôi không liên quan đến chính sách của Israel”.

Đại sứ quán Mỹ tại Oslo cũng từng là mục tiêu của một vụ đánh bom trong tháng này, được các điều tra viên Na Uy xác định là hành vi khủng bố. Một số tổ chức quyền con người cảnh báo, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran làm tăng nguy cơ các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái trên toàn châu Âu. Hồi đầu tuần, bốn xe cứu thương thuộc một tổ chức cộng đồng Do Thái ở phía bắc London đã bị phóng hỏa, làm dấy lên lo ngại về an ninh cho cộng đồng.

Chính quyền Bỉ dự kiến triển khai binh sĩ theo ba giai đoạn: trước tiên tại Brussels và Antwerp, sau đó đến Liège, nhằm đảm bảo an ninh liên tục và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trong tương lai.

Bích Hồng

Nguồn: APT, Reuters