Bí thư chi bộ vùng cao nêu gương sáng

Trưởng thành từ phong trào, được đảng viên và người dân tín nhiệm, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tân Sơn, xã Phú Xuân Phạm Bá Khâm đã cùng với cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận bản vận động bà con tích cực thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tân Sơn, xã Phú Xuân Phạm Bá Khâm (bên phải) tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế. Ảnh: Đồng Thành

Bản Tân Sơn nằm cách xa trung tâm xã, giao thông khó khăn, địa hình chia cắt phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều. Trong khi hệ thống thủy lợi không được đầu tư nên gần như toàn bộ diện tích lúa của bản với hơn 19ha chỉ trồng được một vụ trong năm. Cho đến trước năm 2021 đây vẫn là bản đặc biệt khó khăn, quá nửa số hộ thuộc diện nghèo.

Xuất phát điểm ấy không hề dễ dàng với chi bộ và người dân bản Tân Sơn trong hành trình XDNTM. Nhưng rồi, bằng quyết tâm cao, chi bộ bản đã họp bàn, thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề, đặt ra lộ trình phấn đấu, tập trung lãnh đạo ban quản lý, ban công tác mặt trận bản vận động Nhân dân từng bước hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng hàng đầu, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, thái độ, thay đổi hành vi, huy động Nhân dân đồng thuận vào cuộc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Để người dân tin tưởng, làm theo, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Phạm Bá Khâm đã tiên phong đi trước, làm trước.

Ông Khâm cho biết: “Là bí thư chi bộ, trưởng bản nên bản thân tôi không chỉ nêu gương trong lời nói, lối sống mà bằng cả việc làm. Với tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên nên trong mọi phong trào thi đua của bản người dân đều hào hứng tham gia”.

Như câu chuyện mở rộng đường giao thông, ban đầu việc tuyên truyền, vận động bà con chẳng dễ dàng gì. Bởi đa phần bà con đều nghĩ “người đẻ đất không đẻ”, “tấc đất tấc vàng”... không nhiều người muốn cho không đất ở. Trong khi đó, trước năm 2018 toàn bộ giao thông từ trục chính về trung tâm bản và đường nội bản với tổng chiều dài 6km đều nhỏ hẹp, ô tô, xe tải không thể vào ra. Hàng hóa của bà con làm ra bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với các hộ ở gần đường giao thông lớn, do phải trừ chi phí vận chuyển bằng xe máy ra đường lớn. Nhìn thấy bất cập, vừa tuyên truyền, vận động người dân, ông Khâm đã hiến gần 100m2 đất ở của gia đình để mở rộng đường. Đảng viên trong chi bộ cùng tham gia hiến đất. Từ đó, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông đã phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân trong bản tham gia. Đường mở đến đâu, người dân hiến đất đến đó. Không chỉ hiến đất mở đường, bà con bản Tân Sơn còn hiến đất mở rộng điểm lẻ trường mầm non, khuôn viên nhà văn hóa và đóng góp ngày công xây dựng. Cho đến nay, toàn bộ đường giao thông trong bản đã được mở rộng trên 4m và bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế.

Cùng với đó, được Bí thư chi bộ, Trưởng bản Phạm Bá Khâm và ban quản lý, ban công tác mặt trận bản tuyên truyền, vận động, người dân bản Tân Sơn còn tích cực tham gia lao động cải tạo hệ thống tưới tiêu cho đồng ruộng để trồng lúa nước 2 vụ; cải tạo, phục tráng rừng luồng; tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp... Hầu như trong mọi phong trào, hễ ban quản lý, ban công tác mặt trận bản phát động, bà con đều tích cực tham gia.

Nhằm đưa các phong trào thi đua yêu nước trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, ông Khâm đã họp bàn, thống nhất trong chi bộ, rồi cùng với ban quản lý bản xây dựng và vận động Nhân dân thực hiện hương ước của bản. Trong đó, thống nhất các quy tắc xử sự chung như mỗi hộ gia đình quyên góp 100 nghìn đồng để giúp đỡ hộ gia đình có tang tổ chức đám hiếu; tự nguyện quyên góp quỹ khuyến học - khuyến tài; thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường theo định kỳ... Đến nay, việc thực hiện hương ước đã đi vào nền nếp, góp phần phát huy truyền thống tương thân, tương ái, gắn kết bền chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.

Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của chi bộ, ban quản lý, ban công tác mặt trận bản và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trong đó có vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Phạm Bá Khâm, phong trào XDNTM ở bản Tân Sơn đã phát triển sâu rộng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở bản đã đạt 28 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 31,5% với 47 hộ/149 hộ, bản đạt 11/14 tiêu chí NTM...

Đồng Thành