Bí thư chi bộ thôn Quý Thanh gương mẫu, trách nhiệm

Năng động, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương là những lời nhận xét của đảng viên và Nhân dân khi nói về anh Bùi Văn Việt, Bí thư Chi bộ thôn Quý Thanh, xã Cẩm Tú.

Anh Bùi Văn Việt (bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Quý Thanh, xã Cẩm Tú, hướng dẫn người dân trong thôn chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Xuân Anh

Dẫn chúng tôi đến nhà anh Việt, ông Nguyễn Văn An - người dân trong thôn, vừa đi, vừa chỉ tay về phía tuyến đường bê tông của thôn dài 2km mới được làm xong. Ông An chia sẻ: “Trước kia tuyến đường này chỉ rộng hơn 4m, được sự hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân hiến đất mở rộng đường lên 9m, có rãnh thoát nước. Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ một phần công sức của anh Việt đã vận động bà con hiến đất. Đường được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế, bà con trong thôn ai cũng vui mừng”.

Thấy khách đến nhà, anh Việt phấn khởi tạm gác công việc, vào nhà pha trà mời khách. Nhấm nháp chén trà nóng, anh kể cho chúng tôi nghe về quá trình tham gia công việc của thôn. Qua cuộc trò chuyện chúng tôi được biết, từ năm 2008 đến năm 2020 anh Việt trải qua các vị trí công tác trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quý Thanh. Từ năm 2020 đến nay, anh Việt là Bí thư Chi bộ thôn Quý Thanh. Trên cương vị này, anh Việt luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong các phong trào của thôn. Hằng năm, anh cùng với chi ủy xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế, XDNTM phù hợp với thực tiễn của thôn. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cải tạo vườn tạp. Hiện thôn Quý Thanh có khoảng 25ha đất trồng cây rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, anh Việt luôn bám sát cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có cách giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết trong Nhân dân.

Triển khai XDNTM kiểu mẫu, thôn Quý Thanh gặp rất nhiều khó khăn, bởi xuất phát điểm thấp, một bộ phận người dân chưa hiểu hết trách nhiệm trong XDNTM... Vì thế, trong các cuộc họp chi bộ, anh Việt cùng với cấp ủy xác định các tiêu chí mà thôn đang gặp khó khăn để tìm hướng giải quyết. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Nhờ đó, Nhân dân thôn Quý Thanh đã tích cực góp công, góp của XDNTM. Từ năm 2023 đến nay, Nhân dân thôn Quý Thanh đóng góp 400 triệu đồng tiền mặt, hiến gần 24.000m2 để mở rộng đường giao thông. Nhờ đó, diện mạo thôn Quý Thanh có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%; 87% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Anh Bùi Văn Việt cho biết: Thôn Quý Thanh có 205 hộ, hơn 900 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 90%. Bằng sự nỗ lực của người dân và sự hỗ trợ của Nhà nước, thôn Quý Thanh đã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến năm 2027 đạt thôn NTM kiểu mẫu. Để huy động đóng góp của Nhân dân, thôn Quý Thanh đã chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu được họ là chủ thể trong Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Đồng thời, sau mỗi công trình được xây dựng bằng kinh phí đóng góp của Nhân dân đều được công khai minh bạch, để người dân biết. Từ đó, thôn Quý Thanh huy động được nguồn lực đóng góp của Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, diện mạo của thôn ngày càng đổi thay.

Cùng với việc tích cực tham gia công việc của tập thể, anh Việt còn đầu tư trồng 1ha cây rau màu, chăm sóc 2ha rừng keo, trồng mía nguyên liệu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình. Bằng sự nỗ lực vượt khó vươn lên, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên cây trồng sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện, mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập cho gia đình anh khoảng 300 triệu đồng/năm.

Ông Cao Minh Thức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Tú, chia sẻ: Anh Bùi Văn Việt, Bí thư Chi bộ thôn Quý Thanh là cán bộ gương mẫu trách nhiệm với công việc. Từ những việc làm và sự cống hiến của mình, anh được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xuân Anh