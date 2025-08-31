Bế mạc Giải bóng đá Thanh niên phường Quảng Phú lần thứ nhất, năm 2025

Giải bóng đá Thanh niên phường Quảng Phú lần thứ nhất năm 2025 đã khép lại và bế mạc vào chiều 31/8 sau hơn 3 tuần khởi tranh với 9 đội bóng và gần 200 vận động viên tham dự. Giải đấu nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo phường và BTC trao Cúp và chụp ảnh lưu niệm cùng đội bóng đoạt Cúp vô địch - FC Quảng Thành.

Trải qua 19 trận đấu kịch tính, với tinh thần cao thượng, các cầu thủ đã thể hiện kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy chiến thuật linh hoạt, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt và gần 100 bàn thắng ấn tượng. Mặc dù được tổ chức lần đầu tiên nhưng với quyết tâm và tinh thần thể thao đoàn kết, các đội bóng, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những trận đấu chất lượng, mang lại sân chơi lành mạnh trong cộng dân cư.

Trận chung kết giữa đội bóng FC Quảng Thành và FC Quảng Đông.

Kết quả chung cuộc, cúp vô địch và huy chương vàng thuộc vê Đội bóng FC Quảng Thành; huy chương bạc thuộc về đội FC Quảng Đông; FC Quảng Thịnh và FC Duy Tíu đồng giải ba, giành huy chương đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, đó là cầu thủ Trịnh Văn Hùng thuộc FC Quảng Thành với tổng số 10 bàn thắng trong toàn giải đấu.

Giải bóng đá Thanh niên phường Quảng Phú không chỉ tạo cơ hội cho các cầu thủ được tham gia giao lưu, thi đấu nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe mà còn thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn phường Quảng Phú.

Thuỳ Dung (CTV)