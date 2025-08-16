Khai mạc Giải bóng đá Thanh niên phường Quảng Phú lần thứ nhất, năm 2025

Chiều 16/8, Đoàn Thanh niên phường Quảng Phú tổ chức khai mạc Giải bóng đá Thanh niên lần thứ nhất, năm 2025. Đây là một hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đoàn phường Quảng Phú Lê Văn Tú, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Giải bóng quy tụ 9 đội bóng (FC Quảng Thịnh, FC Quảng Thành, FC Quảng Đông, FC Quảng Phú, FC Quảng Cát, FC Mạnh Trường, FC CĐ FPT Polytechnic, FC Tài chính vi mô Thanh Hóa, FC Duy Tíu), với hơn 100 vận động viên là đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, công tác, học tập và lao động tại các đơn vị trên địa bàn phường Quảng Phú.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức vòng tròn tính điểm để lựa chọn những đội có thành tích cao nhất vào vòng bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

Thời gian diễn ra giải đấu từ ngày 16 đến ngày 31/8 tại sân bóng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội và trọng tài tham gia giải đấu.

Giải bóng đá Thanh niên phường Quảng Phú lần thứ nhất, năm 2025 góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đẩy mạnh phong trào thanh niên “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện để các tổ chức cơ sở Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.

Các đội tham gia thi đấu tại giải.

Ngay sau lễ khai mạc, hai đội bóng đầu tiên FC CĐ FPT Polytechnic và FC Quảng Thịnh đã chính thức bước vào tranh tài và kết thúc với tỉ số áp đảo 8-0 nghiêng về đội FC Quảng Thịnh.

Thùy Dung (CTV)