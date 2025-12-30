U23 Jordan dè chừng sức mạnh của U23 Việt Nam; Hai đội bóng nào vẫn đang bất bại tại châu Âu?

U23 Jordan dè chừng sức mạnh của U23 Việt Nam; Wolves và West Ham cân nhắc sa thải huấn luyện viên; Lễ khai mạc “đẹp như tranh” của bóng đá học đường Nhật Bản... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (30/12).

U23 Jordan dè chừng sức mạnh của U23 Việt Nam

Trước thềm trận mở màn VCK U23 châu Á 2026, tờ Al Ghad của Jordan đã dành sự tôn trọng đặc biệt cho U23 Việt Nam. Tờ báo này nhận định thầy trò HLV Kim Sang-sik là đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé vào tứ kết tại bảng A và đánh giá bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự "trưởng thành vượt bậc" trong những năm gần đây.

U23 Jordan (áo đỏ) là đối thủ chính của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á (Ảnh: Jordan FA).

Dù U23 Jordan đang sở hữu phong độ ổn định với vị trí Á quân Tây Á và mang tham vọng vô địch, họ vẫn thừa nhận bảng đấu có sự góp mặt của Việt Nam và chủ nhà Saudi Arabia là một thử thách không hề dễ dàng.

Trong khi Jordan vừa có trận hòa 0-0 trước Uzbekistan, U23 Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho trận tổng duyệt cuối cùng gặp Syria vào ngày 30/12.

U23 Việt Nam được đánh giá trưởng thành vượt bậc (Ảnh: Mạnh Quân).

Sự kiêng dè từ đối thủ Tây Á cho thấy vị thế của “Những chiến binh Sao vàng” đã được nâng cao đáng kể sau những thành công vang dội tại đấu trường khu vực.

Lễ khai mạc “đẹp như tranh” của bóng đá học đường Nhật Bản

Giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản lần thứ 104 đã chính thức khởi tranh tại sân vận động Quốc gia Tokyo với sự góp mặt của 48 đội bóng xuất sắc nhất. Không chỉ là một giải đấu học sinh, sự kiện này là biểu tượng của tinh thần kỷ luật và văn hóa đặc sắc với màn diễu hành đậm chất địa phương cùng sự cổ vũ của hơn 18.000 khán giả ngay ngày khai màn.

Lễ khai mạc quy tụ 48 đội bóng xuất sắc nhất.

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto khẳng định bóng đá học đường là “xương sống” của đội tuyển quốc gia, nơi rèn giũa những ngôi sao như Daizen Maeda.

Giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản cũng là giải đấu chính thức cuối cùng của đời học sinh. Khi bài hát Wakai Chikara (Sức mạnh tuổi trẻ) vang lên, bóng bay được thả lên bầu trời xanh.

Giải đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Với quy mô tổ chức ngang tầm chuyên nghiệp, đây là bệ phóng ước mơ, là “điểm tựa tinh thần” để các tài năng trẻ bước ra thế giới, khép lại đời học sinh bằng khát vọng vinh quang cháy bỏng.

Wolves và West Ham cân nhắc sa thải huấn luyện viên

Premier League cuối năm 2025 đang chứng kiến những biến động lớn trên băng ghế huấn luyện.

Edwards chưa tạo được tác động mong muốn kể từ khi dẫn dắt Wolves.

Wolves đang đứng trước quyết định sa thải Rob Edwards sau khi đội bóng xác lập kỷ lục buồn nhất lịch sử 123 năm của hạng đấu cao nhất nước Anh với 18 trận liên tiếp không thắng. Chỉ vỏn vẹn 2 điểm cùng vị trí cuối bảng, “Bầy sói” đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng cả về công lẫn thủ.

Cùng chung cảnh ngộ, West Ham cũng đang mất kiên nhẫn với HLV Nuno Espirito Santo sau chuỗi 7 vòng đấu toàn hòa và thua. Nếu trát sa thải được đưa ra, đây sẽ là chiến lược gia thứ 4 rời đội bóng thành London chỉ trong vòng một năm.

Cả hai câu lạc bộ đều đang ráo riết tìm kiếm những lựa chọn mới với hy vọng cứu vãn mùa giải trước khi quá muộn.

Edinson Cavani chính thức giã từ sân cỏ ở tuổi 38

Tiền đạo lừng danh người Uruguay, Edinson Cavani, vừa chính thức tuyên bố giải nghệ sau gần hai thập kỷ cống hiến cho bóng đá đỉnh cao. Thông qua mạng xã hội, tiền đạo người Uruguay gửi thông điệp tri ân bằng những dòng đầy cảm xúc: “Cảm ơn rất nhiều, bóng đá!”.

Tiền đạo Edinson Cavani khi còn khoác áo Man Utd. Ảnh: Sky Sports

Bắt đầu từ Danubio, Cavani đã vươn tầm thế giới trong màu áo Napoli trước khi trở thành biểu tượng tại PSG với 6 chức vô địch Ligue 1. Anh cũng để lại dấu ấn đậm nét tại Premier League, La Liga và kết thúc hành trình tại Boca Juniors.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh là nhân tố then chốt của thế hệ vàng Uruguay vô địch Copa America 2011. Sự nghiệp của Cavani khép lại như một tấm gương về sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết, để lại niềm tiếc nuối lớn cho người hâm mộ túc cầu giáo toàn cầu.

Hai đội bóng nào vẫn đang bất bại tại châu Âu?

Sau nửa chặng đường của mùa giải 2025/26, Bayern Munich và Porto là hai đội bóng hiếm hoi vẫn duy trì được thành tích bất bại tại giải vô địch quốc gia.

Porto hạ AVS Futebol SAD 2-0 ở vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Chiến thắng 2-0 trước AVS Futebol SAD tại vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha đã giúp Porto củng cố ngôi đầu với thông số ấn tượng: thắng 15, hòa 1 và bỏ xa đội bóng của HLV Mourinho tới 10 điểm.

Tại Đức, Bayern Munich dưới thời HLV Vincent Kompany cũng đang thống trị Bundesliga với 13 chiến thắng và 2 trận hòa sau 15 vòng đấu. “Hùm xám” không chỉ dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm so với Dortmund mà còn thiết lập hiệu số bàn thắng bại kỷ lục (+44).

Bayern Munich đang thống trị Bundesliga.

Sự ổn định đáng kinh ngạc của cả hai câu lạc bộ đang biến họ trở thành những thế lực tuyệt đối, sẵn sàng phá vỡ thêm nhiều cột mốc lịch sử trong phần còn lại của mùa bóng.

HS