HLV Nguyễn Văn Hùng được đề cử danh hiệu HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Sáng 30/12, Cục Thể dục thể thao phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc bầu chọn Vận động viên (VĐV), Huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Thể thao Thanh Hóa vinh dự có HLV Nguyễn Văn Hùng góp mặt trong danh sách đề cử.

Cuộc bầu chọn nhằm biểu dương những vận động viên tiêu biểu trong các hoạt động thể dục thể thao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế.

Cuộc bầu chọn năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 8h00 đến 21h00, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà báo và phóng viên thể thao trên cả nước. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho thể thao Việt Nam trong năm qua, trọng tâm là thành tích tại SEA Games 33 và các giải vô địch châu Á.

Trong danh sách đề cử hạng mục HLV tiêu biểu toàn quốc, HLV Nguyễn Văn Hùng (đơn vị Thanh Hóa) là một trong những gương mặt nổi bật. Với vai trò HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat quốc gia, ông đã dẫn dắt các học trò đạt được những thông số thành tích ấn tượng trong năm 2025:

Tại giải Vô địch châu Á: Giành 17 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Tại giải Vô địch Đông Nam Á: Giành 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Tại SEA Games 33: Đóng góp 2 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ.

HLV Nguyễn Văn Hùng được đề cử ở hạng mục HLV tiêu biểu toàn quốc.

Thành tích này khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò quan trọng của HLV Nguyễn Văn Hùng trong việc duy trì vị thế của Pencak Silat Việt Nam trên trường quốc tế.

Các HLV khác cũng nằm trong danh sách đề cử gồm: HLV Kim Sang Sik (bóng đá nam), HLV Nguyễn Thị Bắc (điền kinh) và HLV Trương Minh Sang (TDDC).

Ở hạng mục dành cho VĐV, xạ thủ Trịnh Thu Vinh (người con quê hương Thanh Hóa, hiện thi đấu cho đơn vị Công an Nhân dân) được đề cử sau một năm thi đấu bùng nổ. Cô sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 1 HCV Cúp châu Á và đặc biệt là 4 HCV tại SEA Games 33, thiết lập 3 kỷ lục Đại hội mới ở nội dung súng ngắn.

Một gương mặt gây chú ý khác trong danh sách đề cử năm nay là võ sĩ Trần Ngọc Lượng. Anh là người con của phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trong năm 2025, Ngọc Lượng đã giành 1 HCV giải Vô địch Jujitsu toàn quốc, giành đai vô địch Lion Championship hạng 60kg và 1 HCV tại SEA Games 33.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (quê Thanh Hóa) giành thành tích ấn tượng tại SEA Games 33.

Trần Ngọc Lượng giành HCV MMA tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, cuộc đua năm nay được dự báo sẽ rất kịch tính khi Thu Vinh và Ngọc Lượng phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá nam - HCV SEA Games 33, Vô địch ASEAN Cup, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 3 HCV SEA Games 33); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 2 HCV giải vô địch châu Á, 3 HCV SEA Games 33).

Ngoài ra, tại hạng mục Đội tuyển tiêu biểu, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển Futsal nữ Việt Nam (HCV SEA Games 33) cũng là những ứng viên nặng ký.

Các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu sẽ được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/2026).

Hoàng Sơn