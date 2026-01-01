U23 Việt Nam biến động lực lượng trước thềm giải châu Á; “Mourinho từng khiến Ronaldo bật khóc”

Lịch trình bận rộn của bóng đá Việt Nam năm 2026; Real Madrid tổn thất lực lượng khi Mbappe chấn thương; Cameroon và Bờ Biển Ngà lội ngược dòng ngoạn mục vào vòng 1/8 AFCON 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (1/1).

U23 Việt Nam biến động lực lượng trước thềm VCK U23 Châu Á 2026

Dù mang sang Saudi Arabia bộ khung vừa giành HCV SEA Games 33, U23 Việt Nam đang phải đối mặt với bài toán nhân sự do chấn thương.

Nguyễn Thanh Nhàn (trái) mừng bàn ấn định tỷ số 3-2 giúp Việt Nam thắng Thái Lan tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Sự vắng mặt đáng tiếc của Thanh Nhàn và thủ môn Nguyễn Tân đã buộc HLV Kim Sang-sik phải bổ sung những gương mặt mới như Phạm Đình Hải và đặt niềm tin vào sự trở lại của Bùi Vĩ Hào.

Trong bối cảnh lực lượng có nhiều xáo trộn, bộ ba của Đông Á Thanh Hoá gồm Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ vẫn tiếp tục góp mặt. Đây chính là những quân bài chiến lược để U23 Việt Nam tự tin đối đầu với Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia tại bảng A sắp tới.

Lịch trình bận rộn của bóng đá Việt Nam năm 2026

Năm 2026 hứa hẹn là một năm bùng nổ của bóng đá Việt Nam với sự góp mặt tại nhiều đấu trường đỉnh cao cấp châu lục và khu vực.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào năm nay (Ảnh: Hướng Dương).

Mở màn ngay trong tháng 1 là hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á và đội tuyển Futsal tại giải châu Á. Tiếp đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch săn vé dự World Cup 2027 tại VCK nữ châu Á diễn ra vào tháng 3, cùng sự kỳ vọng từ U17 Việt Nam tại sân chơi châu lục vào tháng 5.

Trọng tâm của nửa cuối năm sẽ là hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup (tháng 7-8) và chiến dịch Asiad 20 tại Nhật Bản (tháng 9-10).

Sau một năm 2025 rực rỡ với tấm HCV SEA Games 33 và chức vô địch AFF Cup, thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng các đội tuyển quốc gia đang tràn đầy tự tin để hiện thực hóa những mục tiêu lịch sử, từ việc bảo vệ vị thế số một Đông Nam Á đến việc cạnh tranh sòng phẳng tại các “hồ lớn” châu lục.

Real Madrid tổn thất lực lượng khi Mbappe chấn thương

Real Madrid khép lại năm 2025 bằng tin không vui khi xác nhận Kylian Mbappe bị bong gân đầu gối trái. Ngôi sao người Pháp dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở trận gặp Betis và có nguy cơ bỏ lỡ Siêu cúp Tây Ban Nha.

Mbappe dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần.

Sự thiếu vắng chân sút đã ghi 27 bàn mùa này là đòn giáng mạnh vào tham vọng của HLV Xabi Alonso. Trong bối cảnh lối chơi của đội bóng bị nghi ngờ và chiếc ghế huấn luyện viên đang lung lay, việc mất đi “ngòi nổ” quan trọng nhất khiến áp lực đè nặng lên Alonso trước những trận đánh quyết định với Atletico và Barca sắp tới.

Cameroon và Bờ Biển Ngà lội ngược dòng ngoạn mục vào vòng 1/8 AFCON 2025

Loạt trận cuối cùng của bảng E và F tại AFCON 2025 đã diễn ra đầy kịch tính, chính thức xác định những cái tên cuối cùng bước vào vòng knock-out.

Tại bảng F, Cameroon đã bản lĩnh đánh bại Mozambique với tỷ số 2-1 sau khi bị dẫn trước từ sớm, qua đó giành ngôi nhì bảng.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà cũng tạo nên màn rượt đuổi tỷ số điên rồ khi lội ngược dòng thắng 3-2 trước Gabon dù đã bị dẫn tới hai bàn, chính thức chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số phụ vượt trội.

Tại bảng E, Algeria khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Guinea Xích Đạo, khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Burkina Faso cũng theo chân Algeria vào vòng 1/8 sau khi nhẹ nhàng hạ gục Sudan 2-0.

Như vậy, danh sách 16 đội bóng xuất sắc nhất châu Phi đã lộ diện đầy đủ, hứa hẹn những cuộc đối đầu nảy lửa từ ngày 3/1 đến 6/1/2026.

Modric: “Mourinho từng khiến Ronaldo bật khóc trong phòng thay đồ”

Trong cuộc phỏng vấn cuối năm 2025, Luka Modric đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường tại Real Madrid, nổi bật là việc HLV Jose Mourinho từng khiến Cristiano Ronaldo bật khóc ngay trong phòng thay đồ “chỉ vì có một lần không theo kèm hậu vệ biên đối phương”.

HLV Jose Mourinho chỉ đạo Cristiano Ronaldo khi còn cùng phụng sự Real Madrid. Ảnh: AS

Tiền vệ người Croatia ca ngợi sự thẳng thắn, công bằng của “Người đặc biệt” và biết ơn ông vì đã đưa anh tới Bernabeu.

Bên cạnh đó, Modric cũng nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng với 28 danh hiệu cùng Real trước khi chuyển sang khoác áo AC Milan ở tuổi 40. Dù coi Ancelotti là số một, anh vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Ronaldo – người đồng đội có “trái tim nhân hậu”. Hiện tại, Modric vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, góp công lớn giúp Milan giữ vững vị trí thứ hai tại Serie A.

HS