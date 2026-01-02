Năm 2025: Thể thao Việt Nam ghi nhiều dấu ấn lịch sử

Năm 2025, thể thao Việt Nam giành hơn 2.253 huy chương quốc tế, giữ vững vị trí hàng đầu tại SEA Games 33 và khẳng định vị thế trong khu vực.

Năm 2025, Thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 2.253 huy chương quốc tế, trong đó có 80 Huy chương Vàng thế giới, 161 Huy chương Vàng châu Á và 616 Huy chương Vàng tại khu vực Đông Nam Á.

Thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu tại SEA Games 33, giành tổng cộng 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 112 Huy chương Đồng.

Nhiều đội tuyển thi đấu xuất sắc, khẳng định vị thế trong khu vực như điền kinh (12 Huy chương Vàng ), vật (10 Huy chương Vàng), đua thuyền (8 Huy chương Vàng ).../.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nam-2025-the-thao-viet-nam-ghi-nhieu-dau-an-lich-su-post1086242.vnp