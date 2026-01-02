HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm phương án thay thế Thanh Nhàn; Liverpool và Man City đồng loạt sảy chân

Hồ Tấn Tài chuẩn bị tái xuất sân cỏ trong màu áo Becamex Bình Dương; Chelsea sa thải HLV Enzo Maresca ngay ngày đầu năm mới; Liverpool và Man City đồng loạt sảy chân tại vòng 19 Ngoại hạng Anh... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/1/2026).

Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đối mặt với tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn dính chấn thương nghiêm trọng. Sự vắng mặt của chân sút có tầm ảnh hưởng chỉ sau Đình Bắc này khiến HLV Kim Sang-sik rơi vào thế khó, dù ông vẫn đang kiên trì chờ đợi khả năng hồi phục của anh đến phút cuối cùng.

Sự vắng mặt của Thanh Nhàn đang khiến U23 Việt Nam khó khăn ở VCK U23 châu Á.

Mặc dù có nhiều lựa chọn như Văn Thuận, Ngọc Mỹ hay Quốc Việt, nhưng chưa ai mang lại sự tin tưởng tuyệt đối như Thanh Nhàn. Niềm hy vọng số một hiện dồn vào Bùi Vĩ Hào, song tiền đạo này vẫn cần thời gian để lấy lại thể lực và độ gắn kết sau chấn thương.

Việc tìm kiếm một “mắt xích” vừa biết ghi bàn, vừa hòa nhập nhanh vào lối chơi chung đang là bài toán hóc búa nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc tại sân chơi đẳng cấp châu lục sắp tới.

Hồ Tấn Tài chuẩn bị tái xuất sân cỏ trong màu áo Becamex Bình Dương

Hậu vệ Hồ Tấn Tài vừa báo tin mừng cho người hâm mộ khi chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau gần một năm điều trị chấn thương đứt dây chằng.

Hồ Tấn tài đã quay lại tập luyện cùng các đồng đội ở Becamex TP HCM. (Ảnh: Bongdaplus)

Dù quá trình hồi phục có chút gián đoạn do vấn đề gân kheo, tuyển thủ quốc gia này cho biết hiện tại thể lực và cảm giác bóng đã ổn định hơn rất nhiều. Anh thậm chí đã có thể thi đấu trọn một hiệp trong trận giao hữu gần đây với CLB Long An.

Sự trở lại của Tấn Tài vào thời điểm V-League tạm nghỉ được xem là “viện binh” vô cùng quý giá cho hàng phòng ngự đang rệu rã của Becamex Bình Dương. Với kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định, anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất Thủ cải thiện thành tích bết bát sau chuỗi trận lọt lưới liên tiếp, đồng thời gia tăng sức mạnh đáng kể cho giai đoạn khốc liệt sắp tới của mùa giải.

Liverpool và Man City đồng loạt sảy chân tại vòng 19 Ngoại hạng Anh

Rạng sáng nay, loạt trận muộn vòng 19 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự bế tắc của các đội bóng lớn khi cả Liverpool và Man City đều bị cầm hòa không bàn thắng.

Liverpool để Leeds cầm hoa không bàn thắng ngay trên thánh địa Anfield. (Ảnh: Reuters)

Trên sân nhà Anfield, Liverpool dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là sự năng nổ của tiền đạo Ekitike, nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Leeds United, chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0.

Tương tự, Man City cũng có chuyến hành quân đầy thất vọng đến sân của Sunderland. Dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại vấp phải hàng phòng ngự kiên cường và sự xuất sắc của thủ thành Robin Roefs.

Trận hòa này khiến Man City bị đội đầu bảng Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm. Những kết quả hòa 0-0 đồng loạt từ các cặp đấu rạng sáng nay đã tạo nên một kịch bản đầy bất ngờ, khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Kết quả bóng đá ngày 2/1 - Vòng 19 Ngoại hạng Anh 2025/2026 Crystal Palace 1-1 Fulham Liverpool 0-0 Leeds United Sunderland 0-0 Man City Brentford 0-0 Tottenham

Chelsea sa thải HLV Enzo Maresca ngay ngày đầu năm mới

Sáng 1/1/2026, Chelsea đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Enzo Maresca sau 18 tháng gắn bó. Dù từng giúp “The Blues” vô địch Conference League, FIFA Club World Cup và giành vé trở lại Champions League, nhưng mối quan hệ giữa chiến lược gia người Ý và ban lãnh đạo đã đổ vỡ hoàn toàn.

HLV Enzo Maresca bị sa thải chỉ sau 18 tháng dẫn dắt Chelsea. (Ảnh: Getty)

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những phát ngôn chỉ trích trực diện của Maresca nhắm vào giới thượng tầng, kết hợp với phong độ sa sút khi đội bóng chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất.

Sự ra đi của Maresca diễn ra ngay trước thềm đại chiến với Man City, đẩy Chelsea vào tình thế phải nhanh chóng tìm người thay thế.

Theo các nguồn tin uy tín, HLV Liam Rosenior hiện là ứng viên sáng giá nhất để ngồi vào “ghế nóng” tại Stamford Bridge. Ban lãnh đạo đội bóng hy vọng sự thay đổi đột ngột này sẽ giúp CLB cứu vãn mùa giải và duy trì mục tiêu cạnh tranh suất dự Champions League năm sau.

