Phường Sầm Sơn phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao

Những năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) của phường Sầm Sơn có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Với việc đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu, phong trào đã thu hút mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bóng bàn là môn thể thao phát triển mạnh trong cộng đồng tại phường Sầm Sơn.

Nhằm đưa phong trào TDTT phát triển sôi nổi, phường Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào, triển khai nhiều bộ môn thể thao phù hợp với từng lứa tuổi để mọi người có thể rèn luyện sức khỏe theo sở thích. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tham gia các hoạt động TDTT. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức các hoạt động, các giải đấu giao lưu; khuyến khích và đa dạng các hình thức tổ chức để thu hút người dân tham gia.

Từ sáng sớm, tại các sân thể thao, điểm công cộng, nhà văn hóa khu phố và dọc các tuyến đường phường Sầm Sơn đều tấp nập người dân tham gia tập luyện TDTT. Các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, xe đạp, thể dục dưỡng sinh, chạy bộ... đều được người dân ưa chuộng. Từ những hoạt động cá nhân, nhiều nhóm, câu lạc bộ (CLB) đã hình thành, hoạt động nền nếp, hiệu quả góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng ở phường Sầm Sơn.

Xã hội hóa hoạt động TDTT mạnh mẽ là cách làm ấn tượng của phường Sầm Sơn. Mạnh nhất là môn bóng đá khi các CLB, đội bóng dù đá sân 11 người, sân 7 người hay futsal đều ra đời theo hình thức xã hội hóa 100%, duy trì hoạt động thường xuyên một cách lành mạnh, tuân thủ các quy định của Nhà nước về TDTT. Phường duy trì tổ chức 3 giải bóng đá trong năm gồm giải bóng đá futsal, giải bóng đá dành cho học sinh và giải bóng đá phong trào Sầm Sơn League. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học có các sân, đội bóng. Đến nay trên địa bàn phường có khoảng 30 CLB bóng đá phong trào.

Sự phối hợp giữa các ngành và các doanh nghiệp, nhà tài trợ lớn đã đưa phong trào TDTT ở phường phát triển nhanh, sôi động. Điển hình như Hiệp hội Bóng bàn Long Thành - Sầm Sơn đã trao tặng bàn và dụng cụ thi đấu cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; tổ chức nhiều giải thi đấu. Qua đó phong trào bóng bàn của phường trở thành một trong số những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh với gần 300 người thường xuyên tập luyện.

Hay như CLB xe đạp thể thao Sầm Sơn được thành lập từ năm 2011, với 8 thành viên ban đầu, hiện nay đã phát triển lên 47 thành viên. Mỗi năm, CLB tham gia hơn 10 giải đấu trong, ngoài tỉnh, duy trì giải đấu xe đạp thường niên hàng năm và đạt nhiều thành tích cao. Qua đó góp phần đưa phong trào TDTT nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng phát triển. Chủ tịch CLB xe đạp thể thao Sầm Sơn Lê Cao Hải cho biết: “CLB đã xây dựng quy chế hoạt động, thời gian tập luyện, do đó, chất lượng chuyên môn của các thành viên không ngừng nâng lên. Ngoài tập luyện bảo đảm sức khỏe còn giúp các thành viên trong CLB gắn kết với nhau thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa”.

Được sự quan tâm của chính quyền, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT ở cơ sở từng bước được đầu tư, nâng cấp. Một số đơn vị, ban, ngành, doanh nghiệp đã xây dựng cơ sở vật chất như: sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, các sân quần vợt, bóng chuyền, cầu lông..., đặc biệt là số lượng sân pickleball tăng nhanh chóng mặt.

Nhằm khích lệ phong trào tập luyện TDTT trong Nhân dân, cùng với tổ chức các giải cấp phường, địa phương còn phối hợp tổ chức và đăng cai nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn. Từ tháng 4 đến tháng 9/2025 tại phường Sầm Sơn đã diễn ra nhiều sự kiện thể thao sôi động như: Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia, Giải vô địch trẻ đấu kiếm quốc gia, Giải vô địch pencak silat quốc gia, các giải golf, bóng bàn, cầu lông, pickleball, chạy bộ... thu hút sự quan tâm của đông đảo VĐV, cổ động viên, du khách. Qua đó lan tỏa hình ảnh một Sầm Sơn trẻ trung, hiện đại, thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đến nay, phường có trên 40% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, con số này đang có xu hướng tăng đều qua từng năm. 61/61 tổ dân phố có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đã phát huy vai trò là điểm đến, là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cũng như tập luyện TDTT của đông đảo Nhân dân.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn, Dương Đức Hưng cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý và tổ chức phong trào TDTT cũng có nhiều thuận lợi và chuyển biến tích cực. Cơ chế quản lý được tinh gọn, trách nhiệm và quyền hạn giữa cấp tỉnh và cấp xã được phân định cụ thể, giúp việc chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động TDTT nhanh chóng, kịp thời và sát với thực tiễn địa phương; tạo điều kiện để phong trào TDTT phát triển đồng đều, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, dự kiến góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT trong giai đoạn mới. Thời gian tới chính quyền phường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cộng tác viên TDTT cơ sở; đầu tư, xã hội hóa cơ sở vật chất, sân bãi và đẩy mạnh các phong trào toàn dân rèn luyện thân thể gắn với xây dựng đời sống văn hóa. Duy trì các lớp năng khiếu cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng đá, võ thuật...; kiểm tra giám sát, hướng dẫn các CLB TDTT duy trì hoạt động hiệu quả; duy trì các môn thể thao truyền thống. Đồng thời, chúng tôi sẽ khai thác lợi thế địa phương để tổ chức các hoạt động TDTT gắn với lễ hội, du lịch để TDTT không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thu hút du khách”.

Bài và ảnh: Anh Tuân