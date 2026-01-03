U23 Việt Nam lo ngại tình trạng chấn thương của Thanh Nhàn; PSG mất ngôi đầu vào tay hiện tượng Ligue 1

Nhức nhối vấn nạn gian lận tuổi trong đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm bến đỗ mới; Đội tuyển Lào bất ngờ chia tay HLV Ha Hyeok-jun... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (3/1).

U23 Việt Nam đổ bộ Ả Rập Xê Út, lo ngại tình trạng chấn thương của Thanh Nhàn

Sau hành trình di chuyển an toàn, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK U23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam có mặt ở Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Ted Trần TV).

Toàn đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết ấm áp (từ 20-30 độ C) tại đây, vốn thuận lợi hơn so với cái lạnh tại Qatar trước đó.

Lãnh đội U.23 Việt Nam nhắc ngay nước bạn về cờ Việt Nam chưa được dán đúng chuẩn.

Ngay khi tới nơi, lãnh đội cũng đã kịp thời nhắc nhở nước chủ nhà điều chỉnh quy chuẩn cờ Việt Nam dán trên xe buýt đón đoàn.

Tuy nhiên, thông tin đáng lo ngại nhất là tình trạng của tiền đạo Thanh Nhàn. Chân sút sinh năm 2003 xuất hiện với dáng đi tập tễnh và vẫn chưa thể đi lại bình thường sau chấn thương rách cơ bắp.

Khả năng ra sân của Thanh Nhàn tại vòng bảng là rất thấp.

Với tình hình hiện tại, khả năng ra sân của anh tại vòng bảng là rất thấp, gây tổn thất lớn cho hàng công của HLV Kim Sang-sik trước các đối thủ Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út.

Nhức nhối vấn nạn gian lận tuổi trong đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

Sau hai thập kỷ, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề gian lận tuổi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch và sự phát triển bền vững.

Thái Bá Bảo Hoàng (áo xanh bên trái) từng nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất U11 toàn quốc 2022 và U13 toàn quốc 2024 (gian lận 2 tuổi so với tuổi thật). Ảnh: PVF

Trường hợp mới nhất của cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng (lò SLNA) đã gây xôn xao dư luận khi bị phát hiện gian lận 2 tuổi (sinh năm 2009 nhưng khai 2011) để tham dự và đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại các giải U11 (2022) và U13 toàn quốc (2024).

Đáng lo ngại, đây không phải lần đầu lò đào tạo SLNA vướng vào bê bối này. Từ những vụ việc rúng động của Đậu Sỹ Điệp năm 2003 đến Nguyễn Hồng Quân năm 2023 (gian lận tới 4 tuổi), vấn nạn này đã trở thành một “căn bệnh trầm kha”.

Việc lạm dụng “thần đồng” giả tạo không chỉ tước đi cơ hội của những tài năng thực thụ mà còn làm méo mó hệ thống đào tạo trẻ. Để bảo vệ niềm tin và tương lai bóng đá nước nhà, VFF cần có những biện pháp quản lý hồ sơ nghiêm ngặt và xử lý kỷ luật mạnh tay hơn nữa.

HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm bến đỗ mới

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, vừa gây bất ngờ khi quyết định rời câu lạc bộ Vietinbank để tìm kiếm bến đỗ mới. Điểm đến tiềm năng nhất của nhà cầm quân tài ba này được cho là Hà Nội Tasco, một đội bóng mới thăng hạng nhưng sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ và tham vọng cực lớn.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt có thể sẽ dẫn dắt đội Tasco Hà Nội.

Sau những thành công rực rỡ cùng đội tuyển quốc gia như vô địch AVC Nations Cup hay giành vé dự World Championship 2025, sự xuất hiện của ông Kiệt tại Tasco Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo nên một thế lực mới cho bóng chuyền Việt Nam.

Bên cạnh việc chiêu mộ ông Kiệt, đội bóng Thủ đô cũng đã đạt thỏa thuận với hàng loạt ngôi sao như Khánh Đang, Thanh Thúy và Như Quỳnh, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho những mục tiêu cao nhất tại giải Vô địch quốc gia năm nay.

Đội tuyển Lào bất ngờ chia tay HLV Ha Hyeok-jun

Tối ngày 2/1, Liên đoàn bóng đá Lào chính thức thông báo chia tay HLV Ha Hyeok-jun sau hơn một năm gắn bó. Dù toàn thua trong 7 lần đối đầu với các cấp độ đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Lào tiến bộ vượt bậc về kỷ luật và tư duy chiến thuật.

HLV Ha Hyeok Jun chia tay ĐT Lào chỉ sau 1 năm gắn bó - Ảnh: Đức Cường.

Những trận hòa chấn động trước Thái Lan (1-1) và Indonesia (2-2) tại AFF Cup 2024 là minh chứng cho bản lĩnh mà ông truyền tải. Sự ra đi này gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ xứ Triệu voi trong bối cảnh bóng đá Lào đang dần khởi sắc.

PSG mất ngôi đầu vào tay hiện tượng Ligue 1

Rạng sáng ngày 3/1/2026, hiện tượng Lens tiếp tục gây chấn động Ligue 1 khi nghiền nát Toulouse với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách. Tận dụng lợi thế chơi hơn người từ hiệp một, Lens đã trình diễn một lối đá áp đặt đầy hiệu quả để giành trọn 3 điểm thuyết phục.

Lens khẳng định vị trí dẫn đầu tại Ligue 1.

Đây đã là chiến thắng thứ 8 liên tiếp và là trận thắng thứ 10 trong 11 vòng đấu gần nhất của đội bóng này, một thành tích vượt xa cả gã khổng lồ Paris Saint-Germain.

Với kết quả này, Lens củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và tạm thời nới rộng khoảng cách với nhà đương kim vô địch PSG lên thành 4 điểm.

Không còn là một hiện tượng nhất thời, Lens đang cho thấy bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch thực thụ với lối chơi ổn định và đầy lạnh lùng. Áp lực hiện đang đè nặng lên vai thầy trò Luis Enrique trong cuộc đua bảo vệ vương miện tại đấu trường nước Pháp.

HS