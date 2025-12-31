U23 Việt Nam nhận thất bại trước thềm giải châu Á; Các “ông lớn” gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh

CLB Công an Hà Nội xác định đối thủ ở vòng loại trực tiếp Cúp châu Á; Arsenal bứt tốc trong khi các “ông lớn” gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh; Nigeria và Senegal khẳng định sức mạnh tại vòng bảng AFCON 2025... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (31/12).

U23 Việt Nam nhận thất bại trước thềm giải châu Á

Tối 30/12, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu kín với U23 Syria nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam thua U23 Syria ở trận giao hữu nội bộ (Ảnh: VFF).

HLV Kim Sang-sik đã tung ra đội hình mạnh nhất với những gương mặt vừa vô địch SEA Games 33 như Thái Sơn, Văn Khang và Đình Bắc. Tuy nhiên, tổn thất lớn xảy ra khi Đình Bắc phải rời sân sớm ngay giữa hiệp 1 do chấn thương.

Lối chơi áp sát và bóng bổng hiệu quả đã giúp U23 Syria dẫn trước hai bàn. Dù nỗ lực thay đổi nhân sự và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Lê Phát ở phút 87, U23 Việt Nam vẫn không thể lội ngược dòng.

Thất bại này mang lại những bài học quý giá về hệ thống phòng ngự và phương án tấn công trước khi đội di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026. Đây là bước đệm cần thiết để toàn đội nhìn lại mình trước trận ra quân gặp Jordan vào ngày 6/1 tới.

CLB Công an Hà Nội xác định đối thủ ở vòng loại trực tiếp Cúp châu Á

Đại diện duy nhất của Việt Nam là CLB Công an Hà Nội đã xác định được đối thủ tại vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 chính là Tampines Rovers của Singapore. Đây được đánh giá là lá thăm vừa sức, mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Alexandre Polking tiến sâu vào tứ kết giải đấu châu lục.

CLB Công an Hà Nội có nhiều cơ hội tiến xa ở giải châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thú vị hơn, hai đội sẽ có cuộc chạm trán “duyên nợ” với mật độ dày đặc: 3 lần đối đầu chỉ trong vòng 20 ngày tại cả Cúp CLB Đông Nam Á và sân chơi châu Á. Theo lịch thi đấu, CAHN sẽ đá trận lượt đi vào ngày 12/2 và lượt về ngày 19/2/2026.

Với dàn sao thiện chiến và kinh nghiệm của HLV Polking, người hâm mộ đang kỳ vọng đội bóng ngành Công an sẽ vượt qua đại diện Singapore để khẳng định vị thế của bóng đá nội tại đấu trường quốc tế.

Arsenal bứt tốc trong khi các ông lớn gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 31/12, vòng 19 Ngoại hạng Anh chứng kiến những thái cực đối lập của nhóm đại gia. Arsenal khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 4-1 trước Aston Villa.

Trossard ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Hiệp 2 bùng nổ với các pha lập công của Gabriel, Zubimendi, Trossard và Jesus đã giúp “Pháo thủ” xây chắc ngôi đầu bảng với 45 điểm, nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi trước khi bước sang năm mới.

Man Utd không thể áp đảo đối thủ dù thi đấu trên sân nhà (Ảnh: Getty)

Trái ngược với niềm vui của Arsenal, Man Utd gây thất vọng lớn khi để đội bét bảng Wolves cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford. Dù Zirkzee mở tỷ số, sai lầm phòng ngự đã khiến “Quỷ đỏ” đánh mất điểm số quý giá.

Trận đấu tại Stamford Bridge diễn ra bế tắc trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Chelsea cũng trải qua trận hòa kịch tính 2-2 trước Bournemouth. Dù dẫn trước nhờ công của Palmer và Enzo Fernandez, sự lỏng lẻo ở hàng thủ khiến “The Blues” một lần nữa đánh rơi chiến thắng, tiếp tục duy trì bộ mặt phập phù trong cuộc đua top đầu.

Nigeria và Senegal khẳng định sức mạnh tại vòng bảng AFCON 2025

Hai ứng viên vô địch là Nigeria và Senegal đã chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 AFCON 2025 với vị thế dẫn đầu bảng đấu.

Tại bảng C, Nigeria thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Uganda 3-1, khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Dù thay đổi phần lớn đội hình xuất phát, “Siêu đại bàng” vẫn áp đảo hoàn toàn đối thủ để hiên ngang tiến vào vòng trong.

Trong khi đó tại bảng D, Senegal cũng có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Benin để chiếm ngôi đầu nhờ hơn hiệu số phụ. Dù đội trưởng Koulibaly phải nhận thẻ đỏ rời sân ở hiệp 2, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn giúp họ đứng vững và ghi thêm bàn thắng định đoạt trận đấu.

Kết thúc vòng bảng, cả Tunisia, CHDC Congo và Benin cũng đều giành quyền đi tiếp, hứa hẹn những cuộc đối đầu nảy lửa tại vòng loại trực tiếp sắp tới.

HS