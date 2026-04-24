BĐBP Thanh Hóa tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh dịp nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, dự báo tình hình an ninh trên tuyến biên giới, vùng biển tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Quán triệt nhiệm vụ SSCĐ tại cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chủ trì giữ gìn ANTT khu vực biên giới, biển, đảo, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa trên hai tuyến biên giới luôn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng các phương án, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới và vùng biển tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép...

Trước tình hình đó, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và thực tiễn địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng, triển khai đồng bộ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo đảm an ninh, an toàn trên 2 tuyến biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên tuyến biên giới đất liền, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo chủ động xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, thường xuyên tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 37km với 15 mốc quốc giới, phụ trách địa bàn hai xã Na Mèo và Sơn Thủy, khu vực có lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại tăng cao trong dịp lễ.

Thượng tá Hoàng Ngọc Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết: “Đơn vị đã triển khai đầy đủ các kế hoạch SSCĐ, tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là các đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy và an ninh quốc gia; đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng như Đại đội 215, 218 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào) và Hải quan cửa khẩu trong quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng cơ động xử lý hiệu quả mọi tình huống”.

Cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới vùng biển.

Trên tuyến biển, trước yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các Đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn, chủ động quan sát, dự báo tình hình. Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển, vùng trời; kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu, cảng biển; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống”.

Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động phương tiện trên biển, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, nắm tình hình trên biển, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cấp phát tờ rơi tuyên truyền cho Nhân dân qua lại hai bên biên giới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo ANTT khu vực biên giới.

Tại khu vực cửa khẩu, cảng biển, trước dự báo lượng người, phương tiện và hàng hóa gia tăng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng; bảo đảm hệ thống thông tin kết nối thông suốt, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, bảo đảm đúng quy định công tác Biên phòng.

Thượng tá Bùi Bá Ngọc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn cho biết: Đơn vị đã tăng cường tối đa quân số trực, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo đảm xử lý nhanh chóng các thủ tục xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu; duy trì trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy, vật liệu nổ và hàng hóa trái phép...

Với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp công tác, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa đang ngày đêm giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần để Nhân dân trên địa bàn biên giới, vùng biển yên tâm vui lễ, đón kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn.

Hải Chuyền (CTV)