Bao giờ thôi cảnh “lụy đò”?!

Dọc thượng nguồn sông Mã từ địa phận xã Mường Lát xuôi về Mường Lý, đến nay vẫn tồn tại nhiều bến đò không phép. Những con đò nhỏ, chòng chành vẫn hằng ngày gồng mình chở người và nông sản qua sông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...

Người dân bản Tài Chánh vận chuyển lâm sản qua sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bất cập những chuyến đò ngang

Từ bến đò khu Na Khà (xã Mường Lát) đến các bến Xa Lung, Tài Chánh, Kít, Mau (xã Mường Lý), hình ảnh những con thuyền chòng chành đã trở nên quen thuộc với người dân vùng biên nơi đây. Tại bến đò khu Na Khà, xã Mường Lát, bà con cho biết, để qua được khu sản xuất nông nghiệp buộc phải lên đò sang sông. Việc này diễn ra thường ngày. Đến mùa thu hoạch thì ngược lại, không chỉ chở người mà còn chở nông sản. Thậm chí bà con còn phải làm cáp tời để vận chuyển sắn, ngô... Khúc sông thượng nguồn sông Mã nơi đây vốn có nhiều ghềnh đá, nước xiết, việc di chuyển bằng đò tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Với bà con, ước mơ là được đầu tư một cầu treo để việc qua sông được thuận tiện.

Tương tự, tại bến đò Xa Lung, xã Mường Lý, một khách chờ đò cho biết: “Ngày nào tôi cũng phải đi đò sang bên kia Pa Búa để dạy học. Ngày mưa gió thì phải ở lại điểm trường không thể về. Chỉ mong có một cây cầu để yên tâm đến lớp”. Theo bà con nơi đây kể lại, từ sau khi hồ thủy điện Trung Sơn tích nước, ở xã Mường Lý xuất hiện thêm nhiều bến đò tự phát. Người dân góp tiền mua phương tiện, tự vận hành, không có chứng chỉ chuyên môn. Nhiều người lái đò chưa biết đọc, càng không đủ điều kiện tham gia các lớp tập huấn an toàn giao thông đường thủy. Do không phép nên hầu hết bến đò không được đầu tư hạ tầng, biển cảnh báo, phao cứu hộ. Mỗi khi mùa mưa lũ về, nỗi lo lại dồn nén trên từng chuyến qua sông.

Tiếp tục có mặt tại bến đò bản Tài Chánh, xã Mường Lý, thời điểm tan tầm, có gần 20 khách chờ đò. Theo người dân nơi đây cho biết, nếu từ trung tâm xã Trung Lý đi các bản Cò Cài, Tà Cóm hay Cánh Cộng... chỉ có đi đò thì khoảng cách được rút ngắn xuống 20km. Ngược lại, đi đường vòng ngược Pá Quăn rồi trở vào Cò Cài thì hơn 50km, đường khó đi. Ông Thào A Sự, trưởng bản Tà Cóm cho biết: Bà con muốn ra trung tâm hay bán nông sản, lâm sản đều phải vận chuyển bằng đường sông rất bất tiện. Không chỉ bị ép giá, người nông dân còn phải tốn thêm chi phí cước vận chuyển. “Nhiều năm qua, người dân Tà Cóm nói riêng, 8 bản của 2 xã Trung Lý và Mường Lý nói chung vẫn phải “lụy đò” để di chuyển và chở nông sản, đối mặt nguy hiểm cũng như “rào cản” phát triển kinh tế - xã hội. Ao ước lớn nhất của bà con là có một cây cầu cứng kiên cố để yên tâm sinh sống, sản xuất”, ông Sự mong mỏi.

Sớm đầu tư cầu Cò Cài - Tài Chánh

Trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây, người dân 2 xã Trung Lý và Mường Lý lại tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư cây cầu bắc qua sông Mã. Theo đề xuất của người dân, cây cầu sẽ nối bản Cò Cài (xã Trung Lý) sang bản Tài Chánh (xã Mường Lý) phục vụ giao thông, giao thương cho người dân 8 bản của xã Mường Lý, Trung Lý. Đây là khu vực có hoạt động giao thương nông sản, vật liệu xây dựng và vận chuyển hàng hóa sôi động. Trước nhu cầu bức thiết trên, ngày 14/4/2023, UBND huyện Mường Lát cũ đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư công trình cầu Cò Cài - Tài Chánh. Cây cầu được đầu tư sẽ kết nối toàn tuyến từ bản Pá Quăn - Cò Cài - Tài Chánh - Tân Xuân; kết nối giữa Quốc lộ 15C với Quốc lộ 16, tạo thành trục giao thông giữa các xã thuộc huyện Mường Lát cũ với các xã thuộc huyện Vân Hồ cũ (Sơn La).

Dự án cầu Cò Cài - Tài Chánh được xác định là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an toàn giao thông, giảm chi phí vận chuyển, mở ra trục giao thương mới giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Sơn La. Đây cũng là tuyến huyết mạch phục vụ vận chuyển vật liệu, nông sản, phát triển dịch vụ và du lịch cộng đồng vùng biên. Bà con các xã Mường Lý, Trung Lý kỳ vọng khi cây cầu được đầu tư, đời sống kinh tế - xã hội của các bản bên kia sông sẽ thay đổi. Giao thương thuận lợi, chi phí sản xuất giảm, học sinh đến trường an toàn, giáo viên cắm bản bớt nhọc nhằn, các hoạt động y tế, xã hội tiếp cận nhanh hơn. Quan trọng hơn, những chuyến đò chòng chành sẽ không còn là nỗi lo thường trực của hàng nghìn hộ dân vùng biên nơi đây.

Bài và ảnh: Đình Giang