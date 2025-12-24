Luận Thành đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân

Xã Luận Thành hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, người dân nơi đây đang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương viết nên một chương mới trong công tác giảm nghèo bền vững bằng ý chí tự lực cánh sinh và những mô hình kinh tế hiệu quả.

Mô hình ươm giống cây lâm nghiệp của gia đình anh Đàm Lê Chiến mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng cán bộ xã Luận Thành, chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Văn Mười ở thôn Sơn Cao - một trong những hộ thoát nghèo và vươn lên khá giàu của địa phương. Anh Mười chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi thuộc hộ nghèo, nhờ sự hỗ trợ của địa phương và nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình đã đầu tư xây dựng mô hình trồng cây ăn quả, đồng thời làm trại giống cây lâm nghiệp, mở cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đến nay, mỗi năm gia đình xuất bán 30 - 50 tấn bưởi, trên 2 triệu cây giống, trừ chi phí thu lãi 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 lao động. Giờ gia đình tôi đã thoát nghèo và trở thành hộ khá trong thôn”.

Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Luận Thành Đàm Lê Chiến cho biết: "Luận Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Luận Thành, Xuân Cao và thôn Hợp Nhất, xã Luận Khê thuộc huyện Thường Xuân cũ, với diện tích 73,478km2, dân số 16.090 người. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã đã tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh Thanh Hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ sinh kế cho người dân".

Cùng với lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, phối hợp với các ngành có liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển du lịch cộng đồng cho người dân. Tích cực vận động các nguồn lực giúp hộ nghèo làm ăn, tìm kiếm việc làm, xóa nhà tạm... Bên cạnh đó, xã cũng kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ vốn trực tiếp để thực hiện mô hình sinh kế nhỏ, phù hợp với đặc điểm và thói quen chăn nuôi, trồng trọt của các hộ nghèo. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả để tạo thêm việc làm cho người nghèo.

Nổi bật phải kể đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, người dân địa phương đang từng bước thay đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, sản xuất sạch, an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sản xuất VietGAP... Tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và nông nghiệp có giá trị kinh tế cao của xã đều được liên kết với các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Lâm nghiệp phát triển theo hướng xã hội hóa, chuyển từ khai thác, hưởng lợi rừng tự nhiên là chính sang trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Hiện xã Luận Thành đang phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC cho 3.000ha rừng. Chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 của xã ước 112.276 con. Công nghiệp xây dựng và dịch vụ phát triển, hiện xã đang đẩy mạnh hoàn thành hạ tầng 2 cụm công nghiệp đã được phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch gồm Khe Hạ và Xuân Cao. Cùng với đó, có lợi thế đường Hồ Chí Minh chạy qua, người dân đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ, hiện toàn xã có 230 hộ kinh doanh cá thể. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 20 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm ổn định cho gần 600 lao động tại địa phương.

Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Luận Thành giảm còn 4,89%. Cùng với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống Nhân dân dần được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 53 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do địa bàn xã rộng, trình độ dân trí đồng đều, kết cấu hạ tầng còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực còn yếu, kinh tế phát triển thiếu bền vững, một bộ phận Nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại... là những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Để công tác giảm nghèo ở Luận Thành đi vào thực chất và đạt kết quả bền vững, thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các chương trình phát triển nhằm tạo nguồn vốn, việc làm cho người dân. Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, để người dân có kiến thức vận dụng vào sản xuất; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống thủy lợi và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, thu hút các doanh nghiệp chế biến lâm sản, may mặc vào địa bàn.

Bài và ảnh: Khắc Công