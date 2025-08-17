Bão Erin mạnh lên mức tối đa chỉ trong 24 giờ

Ngày 16/8, bão Erin đã nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 5 ngoài khơi chỉ trong 24 giờ, khi mưa lớn trút xuống nhiều đảo ở Caribe và giới chức khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực bị tàn phá do mưa lớn tại Muzaffarabad thuộc Azad Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 15/8/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Cấp 5 là cấp độ cao nhất trên thang bão Saffir-Simpso, với sức gió duy trì từ 252,7 km/h trở lên.

Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương, vốn được dự báo sẽ đặc biệt khắc nghiệt. Dự báo Erin sẽ gây mưa to, gió lớn tại nhiều đảo ở Caribe, nhưng sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết sức gió của Erin đã đạt 241 km/h. Tâm bão hiện nằm cách khoảng 257 km về phía Tây Bắc đảo Anguilla thuộc Quần đảo Leeward, trong đó có Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Theo NHC, tâm bão Erin dự kiến di chuyển qua phía Bắc Quần đảo Virgin và Puerto Rico trong ngày 17/8 (giờ địa phương), sau đó đi về phía Đông Quần đảo Turks và Caicos - lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, cùng vùng Đông Nam Bahamas vào đêm 17 và ngày 18/8.

Cảnh báo bão nhiệt đới đã được ban bố tại St Martin, St Barthelemy, Sint Maarten và Quần đảo Turks và Caicos.

NHC cảnh báo lượng mưa tại một số khu vực có thể lên tới 150 mm, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

NHC lưu ý các đợt sóng lớn do Erin tạo ra sẽ ảnh hưởng đến một số đảo ở phía Bắc Quần đảo Leeward, Puerto Rico, Hispaniola và Quần đảo Turks và Caicos trong cuối tuần, trước khi lan sang Bahamas, Bermuda và bờ Đông nước Mỹ đầu tuần tới, gây ra “sóng dữ và dòng chảy xa bờ nguy hiểm đến tính mạng”.

Dự báo bão đổi hướng Tây Bắc vào đêm 16/8 rồi chuyển sang hướng Bắc vào đầu tuần tới và sẽ suy yếu từ ngày 18/8.

Dù các nhà khí tượng tin Erin sẽ ở khá xa đất liền Mỹ, song vẫn có khả năng gây sóng lớn và xói mòn tại các khu vực như bang Bắc Carolina.

Các chuyên gia khí tượng Mỹ cảnh báo mùa bão Đại Tây Dương năm nay kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 11, với nhiều khả năng sẽ khắc nghiệt hơn mức trung bình.

Năm ngoái, khu vực này cũng từng hứng chịu nhiều cơn bão dữ dội, trong đó có bão Helene, khiến hơn 200 người thiệt mạng tại miền Đông Nam nước Mỹ.

Bên cạnh đó, giới khoa học nhấn mạnh yếu tố biến đổi khí hậu, cụ thể là tình trạng nhiệt độ đại dương ấm lên do phát thải khí nhà kính, đang góp phần khiến bão không chỉ hình thành nhiều hơn mà còn mạnh lên với tốc độ nhanh hơn.

Trong khi đó, kế hoạch cắt giảm ngân sách và nhân sự đối với Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) - đơn vị phụ trách NHC, cũng gây lo ngại về khả năng suy giảm chất lượng dự báo bão trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng./.

Theo TTXVN