Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh sơ kết công tác Đoàn thể và trao giải các cuộc thi

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025), sáng 6/8, Ban Thanh niên - Phụ nữ công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2025; trao kỷ niệm chương và giải thưởng các cuộc thi.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, dự.

Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh khai mạc hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ công an tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, Đoàn, Hội cấp trên về công tác đoàn, hội và quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên; cụ thể hoá thực hiện chủ đề năm 2025, các chủ trương lớn thành những hoạt động thi đua có chiều sâu lan toả rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Duy trì nhiều mô hình, các công trình, phần việc phục vụ có hiệu quả công tác chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ mọi mặt cho đoàn viên, hội viên... Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hướng về cơ sở, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn với nhiều chương trình lan toả ý nghĩa nhân văn, như: Mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em khó khăn, trẻ mồ côi...

Đoàn viên, hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, hành động cách mạng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, nhất là tham gia thực hiện các đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu AND cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; ra quân hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; tham gia giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp...

Dù ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực công tác nào, cán bộ, đoàn viên, hội viên luôn tích cực, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng học hỏi, lấy công tác nghiệp vụ, kiến thức xã hội, sự tận tâm, tận tụy với công việc làm thước đo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến Công an Thanh Hóa trong lòng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các hoạt động của Đoàn và Hội phụ nữ công an tỉnh đã được các tổ chức Đoàn, Hội các cấp trên; Đảng ủy, Ban giám đốc ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen, trở thành gương điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong toàn lực lượng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh đoàn trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn trao Giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ Công an Thanh Hoá tiêu biểu” năm 2024.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giải Nhất cuộc thi ảnh “Duyên dáng phụ nữ Công an Thanh Hóa” cho Đại úy Nguyễn Thị Thùy, cán bộ Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP.

Nhân dịp này, Ban công tác Thanh niên - Phụ nữ công an tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 9 cá nhân; trao giải “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” năm 2024 cho các cán bộ, chiến sĩ; Giải B cấp Bộ Cuộc thi ảnh “Duyên dáng phụ nữ Công an” và Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh đoạt giải B (phần thi clip sáng tạo) và 7 cá nhân đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu về “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2024 - 2030”.

Lê Hà