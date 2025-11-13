Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Ba Lan không tiếp nhận người di cư và cần được miễn trừ lâu dài khỏi cơ chế Đoàn kết của EU

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Ba Lan cho biết nước này sẽ không tiếp nhận người di cư theo kế hoạch mới của Liên minh châu Âu (EU), dù hoan nghênh đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc hỗ trợ các quốc gia đang chịu áp lực di cư nghiêm trọng.

Chính phủ Ba Lan cho biết nước này sẽ không tiếp nhận người di cư theo kế hoạch mới của Liên minh châu Âu (EU), dù hoan nghênh đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc hỗ trợ các quốc gia đang chịu áp lực di cư nghiêm trọng.

Những người di cư trên chiếc thuyền bơm hơi nhỏ lênh đênh trên biển. Ảnh: The Guardian

Theo công bố ngày 12/11, EC xác định Ba Lan, Áo, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc và Estonia là những nước đang đối mặt với “tình hình di cư đáng kể”, đủ điều kiện được miễn nghĩa vụ đóng góp vào cơ chế Đoàn kết của EU. Cơ chế này yêu cầu các nước thành viên tiếp nhận một phần người di cư, trả phí bồi hoàn nếu từ chối, hoặc hỗ trợ dưới hình thức khác.

Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết, Warsaw “phải bảo vệ biên giới EU và đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine,” do đó cần được miễn trừ lâu dài khỏi cơ chế đoàn kết di cư của EU.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định nước này “sẽ không tiếp nhận người di cư theo hiệp ước và cũng không chi trả cho chương trình này”.

Cùng ngày, Cộng hòa Séc cũng thông báo nộp đơn xin miễn trừ với lý do đã tiếp nhận gần 400.000 người tị nạn Ukraine, mức cao nhất tính theo bình quân đầu người trong EU.

Theo báo cáo di cư thường niên của EC công bố ngày 10/11, số ca vượt biên trái phép vào EU đã giảm 35% trong giai đoạn 7/2024 – 6/2025, song nhiều quốc gia vẫn chịu áp lực di cư kéo dài, đặc biệt từ hiện tượng “vũ khí hóa di cư” của Nga và Belarus.

Lập trường hiện nay của Thủ tướng Tusk khác hẳn so với năm 2021, khi ông từng gọi người di cư ở biên giới Ba Lan–Belarus là “những con người tội nghiệp tìm nơi nương náu.” Vấn đề di cư hiện là chủ đề nóng trong chính trị Ba Lan, khi hầu hết các đảng phái – cả trong chính phủ và phe đối lập đều phản đối cơ chế hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn của EU.

Minh Phương

Nguồn: TVP World, Politico

