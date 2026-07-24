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Ba Lan khởi động chương trình quốc phòng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự trong nước

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan đã khởi động chương trình đổi mới sáng tạo quốc phòng trị giá 175 triệu euro (205 triệu USD) để tài trợ cho 29 dự án công nghệ quân sự, trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Ba Lan khởi động chương trình quốc phòng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự trong nước

Ba Lan đã khởi động chương trình đổi mới sáng tạo quốc phòng trị giá 175 triệu euro (205 triệu USD) để tài trợ cho 29 dự án công nghệ quân sự, trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

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Ba Lan khởi động chương trình quốc phòng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự trong nước

Thủ tướng Donald Tusk mô tả đây là một khoản đầu tư lớn dành cho khoa học, công nghệ và công nghiệp của Ba Lan, đồng thời sẽ góp phần nâng cao năng lực quân sự của nước này. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Donald Tusk đã công bố chương trình mang tên PERUN tại lễ ký kết diễn ra ngày 23/7 ở Bảo tàng Quân đội Ba Lan tại Warsaw. Ông mô tả đây là một khoản đầu tư lớn dành cho khoa học, công nghệ và công nghiệp của Ba Lan, đồng thời sẽ góp phần nâng cao năng lực quân sự của nước này.

Ông Tusk nói: “Đảm bảo tốt nhất cho an ninh của chúng ta không chỉ là một quân đội hùng mạnh mà còn là một nền kinh tế vững mạnh, nền khoa học phát triển và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Ba Lan”. Ông nhấn mạnh: “PERUN được thiết kế để kết nối những thế mạnh này, nhằm biến các ý tưởng của Ba Lan thành những năng lực thực sự phục vụ lực lượng vũ trang”.

Ba Lan khởi động chương trình quốc phòng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự trong nước

Chương trình mang tên PERUN sẽ tài trợ cho 29 dự án nghiên cứu và phát triển tập trung vào các công nghệ được xem là có ý nghĩa then chốt đối với nhu cầu quốc phòng của Ba Lan trong tương lai. Ảnh: AFP.

Chương trình sẽ tài trợ cho 29 dự án nghiên cứu và phát triển tập trung vào các công nghệ được xem là có ý nghĩa then chốt đối với nhu cầu quốc phòng của Ba Lan trong tương lai.

Các dự án bao gồm hệ thống tự hành, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin liên lạc tiên tiến, tác chiến điện tử, vũ khí chính xác, an ninh mạng và các công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự.

Sáng kiến này nhằm thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng vũ trang, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tư nhân, đồng thời giảm sự phụ thuộc của Ba Lan vào các công nghệ quốc phòng từ nước ngoài.

Ba Lan dự kiến dành 4,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2026, mức cao nhất trong số các quốc gia thành viên NATO.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.

Từ khóa:

#Ba lan #Chương trình #Quân sự #Trí tuệ nhân tạo AI #Lực lượng vũ trang #Đổi mới sáng tạo #Dự án #thúc đẩy phát triển #công nghiệp quốc phòng #Tài trợ

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