Ba Lan vay 51,5 tỷ USD để tăng cường quốc phòng theo chương trình SAFE của EU

Ba Lan ngày 8/5 đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức ký kết thỏa thuận theo chương trình tài trợ quốc phòng Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu, đảm bảo tiếp cận khoản vay lãi suất thấp trị giá 43,7 tỷ euro (51,5 tỷ đô la) nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu.

Ba Lan trở thành quốc gia thành viên EU đầu tiên ký kết thỏa thuận vay vốn theo chương trình SAFE. Ảnh: NFP.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã ký thỏa thuận tại Vác-sa-va cùng Bộ trưởng Tài chính Andrzej Domanski, với sự tham dự của Ủy viên Ngân sách EU Piotr Serafin và Ủy viên Quốc phòng Andrius Kubilius đại diện cho Ủy ban châu Âu (EC).

Ba Lan là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ sáng kiến SAFE, chương trình dự kiến cung cấp tối đa 150 tỷ euro tiền vay cho các nước thành viên EU đến năm 2030 nhằm phục vụ mua sắm quốc phòng chung và phát triển công nghiệp quân sự.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh đây là “khoản đầu tư cho an ninh của Ba Lan và của châu Âu”, đồng thời cho biết phần lớn hoạt động mua sắm sẽ hướng tới các doanh nghiệp quốc phòng trong nước.

Theo chính phủ Ba Lan, khoảng 89% kinh phí sẽ được giữ lại trong nước, hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương và các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến lĩnh vực quân sự. Dự kiến ​​nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ chương trình phòng thủ biên giới Lá chắn phía Đông trọng điểm của Ba Lan, cũng như các hệ thống chống máy bay không người lái, năng lực phòng không, mua sắm pháo binh và nâng cấp cơ sở hạ tầng vận tải quân sự.

Ba Lan, quốc gia nằm ở sườn phía đông của cả EU và NATO, là nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​chương trình cho vay quốc phòng của châu Âu. Ảnh: Reuters.

Các quan chức cho biết, đợt giải ngân đầu tiên, khoảng 6,5 tỷ euro, dự kiến ​​sẽ được Ủy ban châu Âu chuyển giao vào cuối tháng này.

Ủy viên Ngân sách EU Piotr Serafin mô tả thỏa thuận là “bước đột phá trong hợp tác quốc phòng châu Âu”, đồng thời cho rằng cơ chế SAFE được thiết kế nhằm tăng cường năng lực cho các quốc gia tuyến đầu và mở rộng năng lực công nghiệp của châu Âu.

Trong khi đó, Ủy viên Quốc phòng Andrius Kubilius nhận định xung đột Nga - Ukraine đã làm thay đổi căn bản các giả định an ninh của châu Âu. Ông Kubilius cho rằng châu Âu “không thể tiếp tục dựa vào lợi ích từ thời kỳ hòa bình” và cần cùng nhau xây dựng năng lực răn đe, khả năng chống chịu và mức độ sẵn sàng trong công nghiệp.

Ba Lan là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất trong NATO trong 5 năm qua. Ảnh: X.

Ba Lan hiện là nước dành tỷ lệ GDP cho quốc phòng cao nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ở mức hơn 4%, đồng thời triển khai một trong những chương trình hiện đại hóa quân sự lớn nhất châu Âu sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang toàn diện năm 2022. Vác-sa-va đã mua xe tăng, máy bay chiến đấu, hệ thống pháo binh và các nền tảng phòng thủ tên lửa từ Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu